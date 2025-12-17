الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استمرار الاختبارات الأولية لمسابقة حفظ المتون بمديرية أوقاف البحيرة

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات
18 حجم الخط

أقيمت الاختبارات الأولية لمسابقة حفظ المتون بمديرية أوقاف البحيرة، وذلك بحضور الشيخ أحمد خليفة مدير عام الدعوة، والدكتور عبد الباري بصل أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود – جامعة الأزهر الشريف.

تأتي المسابقة في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية والعلمية، وتشجيعها على تعزيز الثقافة الشرعية واللغوية؛ إسهامًا في تكوين الشخصية الدينية الوسطية المستنيرة، وإذكاءً لروح التنافس الشريف بين الطلاب والباحثين والمهتمين بعلوم الدين واللغة من مختلف فئات المجتمع.

الاختبارات تمتد حتي يوم الخميس

وتُعقد الاختبارات حتى غدا الخميس ١٩ ديسمبر الجاري على مستوى المديريات الإقليمية، وفقًا  الفرع الأول – الأطفال (من ٤ إلى ١٤ سنة):
متن تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري، ومتن المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري، وأما الفرع الثاني الكبار (من ١٥ سنة فأكثر من الأئمة والواعظات وغيرهم) متن الخريدة البهية في علم التوحيد للعلامة أحمد الدردير، ومتن الآجرومية لابن آجروم.
 

وأكدت وزارة الأوقاف أن المسابقة تأتي دعمًا للوعي الديني والعلمي، واكتشافًا للمواهب المتميزة في مجال المتون الشرعية واللغوية على مستوى محافظات الجمهورية.

تكريم الفائزين بالمسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن

كما جرى تكريم الفائزين من أبناء محافظة البحيرة الذين حققوا إنجازًا مشرفًا في المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم،حيث أسفرت نتائج المسابقة عن إنجازات بارزة لأبناء المحافظة، حيث فاز أبناء البحيرة في الفرع الأول بالمركزين الأول والثاني، وفي الفرع الثالث حققوا المركز الأول، كما نال أبناء المحافظة في الفرع الرابع المراكز الأول والرابع والخامس، وحققت الأسرة القرآنية إنجازًا عالميًا بحصولها على المركز الثاني، وكذلك المركز الرابع عالميًا في مسابقة (ذوي الهمم).

وتؤكد مديرية أوقاف البحيرة استمرارها في دعم حفظة كتاب الله، ورعاية المتميزين، وتعزيز الحضور المشرف لمصر في المحافل القرآنية الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاختبارات بمديرية أوقاف البحيرة بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود جامعة الأزهر وزارة الأوقاف

الأكثر قراءة

زراعة الشيوخ تطالب بمراجعة قرار رفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

الداخلية تكشف ملابسات انسحاب مرشح بدار السلام بزعم وجود تجاوزات

منتخب مصر تحت 16 عامًا يفوز على اليابان بركلات الترجيح

كشف ملابسات ادعاء شخص بتعنت أحد رجال الشرطة معه بالإسكندرية

تنظيم الاتصالات يفتتح فرعه بالغردقة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الرجوع للكفر والضلال، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من "سورة محمد"

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads