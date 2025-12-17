استمرار الاختبارات الأولية لمسابقة حفظ المتون بمديرية أوقاف البحيرة

18 حجم الخط

أقيمت الاختبارات الأولية لمسابقة حفظ المتون بمديرية أوقاف البحيرة، وذلك بحضور الشيخ أحمد خليفة مدير عام الدعوة، والدكتور عبد الباري بصل أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود – جامعة الأزهر الشريف.

تأتي المسابقة في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية والعلمية، وتشجيعها على تعزيز الثقافة الشرعية واللغوية؛ إسهامًا في تكوين الشخصية الدينية الوسطية المستنيرة، وإذكاءً لروح التنافس الشريف بين الطلاب والباحثين والمهتمين بعلوم الدين واللغة من مختلف فئات المجتمع.

الاختبارات تمتد حتي يوم الخميس

وتُعقد الاختبارات حتى غدا الخميس ١٩ ديسمبر الجاري على مستوى المديريات الإقليمية، وفقًا الفرع الأول – الأطفال (من ٤ إلى ١٤ سنة):

متن تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري، ومتن المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري، وأما الفرع الثاني الكبار (من ١٥ سنة فأكثر من الأئمة والواعظات وغيرهم) متن الخريدة البهية في علم التوحيد للعلامة أحمد الدردير، ومتن الآجرومية لابن آجروم.



وأكدت وزارة الأوقاف أن المسابقة تأتي دعمًا للوعي الديني والعلمي، واكتشافًا للمواهب المتميزة في مجال المتون الشرعية واللغوية على مستوى محافظات الجمهورية.

تكريم الفائزين بالمسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن

كما جرى تكريم الفائزين من أبناء محافظة البحيرة الذين حققوا إنجازًا مشرفًا في المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم،حيث أسفرت نتائج المسابقة عن إنجازات بارزة لأبناء المحافظة، حيث فاز أبناء البحيرة في الفرع الأول بالمركزين الأول والثاني، وفي الفرع الثالث حققوا المركز الأول، كما نال أبناء المحافظة في الفرع الرابع المراكز الأول والرابع والخامس، وحققت الأسرة القرآنية إنجازًا عالميًا بحصولها على المركز الثاني، وكذلك المركز الرابع عالميًا في مسابقة (ذوي الهمم).

وتؤكد مديرية أوقاف البحيرة استمرارها في دعم حفظة كتاب الله، ورعاية المتميزين، وتعزيز الحضور المشرف لمصر في المحافل القرآنية الدولية.

