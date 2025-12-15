بأيد متطوعين، دهان وتشجير قرى "حياة كريمة" في أبوحمص  

18 حجم الخط

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، من خلال إدارة تنمية الشباب، مشروع تطوعي متكامل لخدمات الدهانات والنظافة والتشجير في قرى "حياة كريمة" الأكثر احتياجًا داخل نطاق المحافظة، وذلك ضمن خطة أندية التطوع للعام 2025 / 2026.

تنفيذ أعمال دهانات وتجديد لمرافق داخل المركز

وانطلقت فعاليات المشروع التطوعي بمركز شباب كوم القناطر، التابع لإدارة مركز شباب أبو حمص ، بمشاركة واسعة من شباب المتطوعين وأعضاء النادي من مختلف الأعمار، حيث تم تنفيذ أعمال دهانات وتجديد لمرافق داخل المركز، وحملات نظافة شاملة، إلى جانب التشجير وزراعة الأشجار والزهور في محيط المركز والمناطق المجاورة، في إطار تحسين البيئة الجمالية والصحية بالقرية بمركز أبو حمص.

وجاءت هذه الفعالية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبتوجيهات ومتابعة الدكتور علاء الجزار، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وإشراف أمل الدفراوي، وكيل المديرية للشباب، أشرف سعيد، مدير إدارة تنمية الشباب.

خلق روح التطوع بين الشباب

وأكد القائمون على المشروع بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة ومحافظة البحيرة على دعم قرى مبادرة "حياة كريمة" وتطويرها، وخلق روح التطوع بين الشباب وتعزيز قيم العمل المجتمعي لخدمة وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا داخل نطاق محافظة البحيرة، بما يسهم في توفير بيئة صحية وجمالية لسكان القرى بمركز أبو حمص ويدعم جهود التنمية المستدامة وذلك تحت قيادة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

