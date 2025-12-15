الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بأيد متطوعين، دهان وتشجير قرى "حياة كريمة" في أبوحمص  

جانب من المشروع
جانب من المشروع
18 حجم الخط

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، من خلال إدارة تنمية الشباب، مشروع تطوعي متكامل لخدمات الدهانات والنظافة والتشجير في قرى "حياة كريمة" الأكثر احتياجًا داخل نطاق المحافظة، وذلك ضمن خطة أندية التطوع للعام 2025 / 2026.

تنفيذ أعمال دهانات وتجديد لمرافق داخل المركز

وانطلقت فعاليات المشروع التطوعي بمركز شباب كوم القناطر، التابع لإدارة مركز شباب أبو حمص  ،  بمشاركة واسعة من شباب المتطوعين وأعضاء النادي من مختلف الأعمار، حيث تم تنفيذ أعمال دهانات وتجديد لمرافق داخل المركز، وحملات نظافة شاملة، إلى جانب التشجير وزراعة الأشجار والزهور في محيط المركز والمناطق المجاورة، في إطار تحسين البيئة الجمالية والصحية بالقرية بمركز أبو حمص.

وجاءت هذه الفعالية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبتوجيهات ومتابعة الدكتور علاء الجزار، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وإشراف أمل الدفراوي، وكيل المديرية للشباب،  أشرف سعيد، مدير إدارة تنمية الشباب.

خلق روح التطوع بين الشباب

وأكد القائمون على المشروع بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة،  أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة ومحافظة البحيرة على دعم قرى مبادرة "حياة كريمة" وتطويرها، وخلق روح التطوع بين الشباب وتعزيز قيم العمل المجتمعي لخدمة وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا داخل نطاق محافظة البحيرة، بما يسهم في توفير بيئة صحية وجمالية لسكان القرى بمركز أبو حمص ويدعم جهود التنمية المستدامة وذلك تحت قيادة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بمركز شباب كوم القناطر بمركز أبو حمص حياة كريمة

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

وزير الزراعة يطلق شراكة موسعة مع المجتمع المدني لمكافحة انتشار كلاب الشوارع

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزهم الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

يوسف الحسيني: أحمد السقا ميجا ستار حقيقي ومعملش حاجة غلط

النيابة تطلب التحري حول مصرع شخص سقط من الطابق الـ 11 بمدينة نصر

المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

سعر صرف الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يسجل 67.16 جنيها في البنك المركزي ببداية تعاملات الإثنين

سعر صرف الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الإثنين

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الإثنين 15-12-2025

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزهم الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads