رفع كفاءة أعمدة وكشافات الإنارة بشوارع دمنهور

كلف محمد مسعود بهنسى – رئيس مركز ومدينة دمنهور، كلًا من أشرف خليل – نائب رئيس المدينة، وسيد علوان – رئيس قسم الكهرباء بالوحدة المحلية، بمتابعة وتنفيذ أعمال الصيانة الميدانية بشكل مستمر في جميع قطاعات مدينة دمنهور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتكثيف أعمال الصيانة الدورية والتدخلات العاجلة لرفع كفاءة شبكة الإنارة وتحسين مستوى الأمان لخدمة المواطنين.

تغيير الكشافات المحروقة بشارع مستشفى دار الشفاء

في السياق ذاته، واصلت هندسة كهرباء غرب مدينة دمنهور برئاسة حمدي حجاج، وشعبان عمارة رئيس كهرباء سكيندة والجهاز المعاون لهم، تنفيذ أعمال مكثفة شملت، صيانة خلية ولاعة محول مرعي لضمان إضاءتها بشكل مستمر، ومراجعة عملها خلال النهار، وتغيير الكشافات المحروقة بشارع مستشفى دار الشفاء، وعزل عامود كهرباء به ماس كهربائي في سوق الغلال بالصاغة لضمان سلامة المنطقة.

عزل كشاف به ماس كهربائي في أرض البوليني

كما تم تغيير خلية محول نصار خلف مستشفى الصدر بدمنهور، واستبدال كشافات محروقة داخل استراحة المحافظ لتحسين الإضاءة العامة، وعزل كشاف به ماس كهربائي في أرض البوليني لمنع حدوث أي حوادث كهربائية، وإصلاح عامود ديكوري مائل بشارع البوسطة القديمة بجوار النفق، حيث تم إعادته إلى مكانه في حديقة خلف مبنى الرئاسة، واستمرار تركيب الكشافات الليد داخل مدرسة الصم والبكم بشارع طريق النصر حسب توجيهات رئيس المدينة، وتغيير خلية محول نادي القوات المسلحة وصيانة كشافات القلعة وخلف مستشفى الصدر.

ويستمر قسم الكهرباء بالوحدة المحلية في متابعة وتكثيف أعمال الصيانة اليومية لضمان إضاءة جميع الشوارع بأعلى كفاءة، والحرص على أمان المواطنين في كل الأوقات.

