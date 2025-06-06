الجمعة 06 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

ياسر جلال يحتفل بالعيد مع مصطفى أبو سريع

ياسر جلال، فيتو
ياسر جلال، فيتو

 احتفل الفنان ياسر جلال بعيد الأضحى مع الفنان مصطفى أبو سريع، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواص الاجتماعي “فيس بوك” من أمام مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد عقب أداءه صلاة العيد، وظهر برفقته الفنان الشاب مصطفى أبو سريع

 

ومازح ياسر جلال صديقه مصطفى قائلا:" الجلابية دي أنا شوفتها قبل كدا في العيد اللي فات"، وعبر ياسر عن سعادته للاحتفال بعيد الأضحى مع جمهوره الذين التفوا حوله لالتقاط الصور التذكارية.

 

الفنان ياسر جلال

من جانب آخر احتفل الفنان ياسر جلال مؤخرًا بتخرج ابنته “قدرية” من الثانوية العامة الألمانية بتفوق.

ونشر ياسر جلال صورا من الاحتفال عبر حساباته على السوشيال ميديا وعلق قائلا: "مبروك يا قدرية التخرج من الثانوية العامة الألمانية "الأبيتور" بتفوق ما شاء الله.

 

مسلسل جودر

وكان قد شهد موسم رمضان 2025 عرض الموسم الثاني من مسلسل "جودر" للفنان ياسر جلال عبر قناة ON، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وعرض الموسم السابق منه في النصف الأول من رمضان الماضي.

 

 

مسلسل "جودر" مستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، هنادي مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوي، مجدي فكري.

 

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