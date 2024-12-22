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ثقافة وفنون

من خلال «فيتو»، مصطفى أبو سريع ينفي مشاركته بفيلم الدشاش

مصطفى أبو سريع.فيتو
مصطفى أبو سريع.فيتو

نفى الفنان مصطفى أبو سريع مشاركته بفيلم محمد سعد الجديد المعنون بـ«الدشاش».

وقال أبو سريع في تصريح خاص لـ«فيتو»: “أنا مش موجود في الفيلم هو ده اللي حابب أقوله بخصوص دوري فى الدشاش، فأريد أن أوضح حقيقة مشاركتي بهذا الفيلم”.

وتابع: “اتقال كتير إنى فى الفيلم وفعلًا أنا مش موجود وشرف ليا ولو موجود وأتمنى الفيلم يكسر الدنيا لأنى من عشاق محمد سعد والمخرج سامح عبد العزيز”.

 فيلم الدشاش 

وفيلم الدشاش من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق. وياتي تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

 

موعد طرح فيلم الدشاش بالسينمات

ومن المفترض أن يطرح الفيلم بالسينمات في  يوم 1 يناير بمصر و15 يناير فى الدول العربية  لعام 2025 ليشهد عودة سعد إلى المنافسة السينمائية بعد سنوات من الغياب، حيث كانت آخر أعماله السينمائية فيلم “محمد حسين”.

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