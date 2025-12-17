محافظة الوادي الجديد تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من مبادرة «روتاري ابدأ مشروعك»

18 حجم الخط

شهدت محافظة الوادي الجديد، حفل اجتياز الدورة الأولى من مبادرة "روتاري ابدأ مشروعك"، على هامش ختام مهرجان السياحة البيئية، بالتعاون مع نادي روتاري كايرو إنتربرينورز، وجهاز تنمية المشروعات، والتي تم تنفيذها خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر الجاري بمركز شباب الخارجة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، وذلك في إطار تعزيز الشراكات بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات وأندية روتاري.

وشهدت الفعالية تكريم شباب الوادي الجديد المشاركين وتسليمهم شهادات تكريم تقديرًا لتميزهم واجتيازهم البرنامج التدريبي بنجاح، وكان التدريب على أسس بناء نماذج الأعمال، وتطوير الأفكار الريادية، وأهمية المشروعات الخضراء والزرقاء ودورها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

يأتي هذا التكريم في إطار تعزيز الشراكات بين وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب "الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة "، وجهاز تنمية المشروعات وأندية روتاري.

الجدير بالذكر أن البرنامج يسهم في تأهيل شباب الوادي الجديد لإطلاق مشروعات حقيقية قادرة على المنافسة وخلق فرص عمل جديدة، ويؤكد التزام الوزارة المستمر بدعم شباب المحافظات الحدودية وتمكينهم بالمهارات العملية الحديثة لبناء مستقبل اقتصادي مستدام.

