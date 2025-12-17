الأربعاء 17 ديسمبر 2025
محافظات

بحضور بطل المصارعة كرم جابر، الوادي الجديد تنفذ المشروع القومي للموهبة الحركية

المشروع القومي للموهبة
المشروع القومي للموهبة الحركية، فيتو
نفذت وزارة الشباب والرياضة، المشروع القومي للموهبة الحركية في محافظة الوادي الجديد، بحضور البطل الأوليمبي كرم جابر، بطل مصر في المصارعة الرومانية بمقر الصالة المغطاة بمدينة الخارجة. 
قال محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إنه جرى تنفيذ المشروع في إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية من خلال اختبارات قبول المشاركين بالمشروع القومي للموهبة الحركية (مواليد ٢٠١٨- ٢٠١٩).
وأوضح محمد فكري أن وفد الوزارة خلال زيارته للمحافظة تفقد مراكز تدريب المشروع، مع متابعة آليات تنفيذ الاختبارات المعتمدة لاختيار العناصر المتميزة، إلى جانب الاطلاع على البرامج التدريبية ولقاء المدربين والمواهب المشاركة وأولياء الأمور، في إطار حرص الوزارة على إعداد جيل رياضي قادر على تمثيل مصر في المحافل الدولية.

وأكد فكري استمرار جهود مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد في تنفيذ المشروعات القومية التي تستهدف تنمية قدرات النشء والشباب، وتعزيز دور الرياضة كأحد محاور بناء الإنسان ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب وتقديم الرعاية الفنية اللازمة لها.

معرض لتسويق المنتجات التراثية 

يذكر أن محافظة الوادي الجديد، نفذت اليوم الأربعاء، معرض تسويقي للمنتجات الحرفية والتراثية في مركز بلاط. 
أوضح محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية المصنوعة بأيادي واحاتية يشمل عدة منتجات منها، السجاد، الكليم، الاكسسوار، المنسوجات، المفروشات.

أضاف فكري، أن المعرض له عدة أهداف هي دعم المستهلك بتلبية احتياجاته داخل المعرض بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها خارج هذا المعرض، وهو ما يعتبر دورًا مجتمعيًا مهمًا، بهدف دعم الشباب من خلال قطاع المنتجات اليدوية وفتح سبل لتسويق منتجاتهم، وتوفير فرص عمل لهم من خلال تسويق منتجاتهم بالمعارض وتحقيق مصدر دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووصولها إلى الأسواق.

وأضاف فكرى أن المعرض أقيم بمقر مركز شباب قرية "تنيدة" بمركز بلاط، يهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر داخل مراكز الشباب ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة، وذلك لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

