معرض لتسويق المنتجات التراثية والحرفية بالوادي الجديد

نظمت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، معرضا تسويقيا للمنتجات الحرفية والتراثية في مركز بلاط.

أوضح محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية المصنوعة بأيادي واحاتية يشمل عدة منتجات منها، السجاد، الكليم، الإكسسوار، المنسوجات، المفروشات.

أضاف فكري، أن المعرض له عدة أهداف، منها دعم المستهلك بتلبية احتياجاته داخل المعرض بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها خارج هذا المعرض، وهو ما يعتبر دورًا مجتمعيًا مهمًا، بهدف دعم الشباب من خلال قطاع المنتجات اليدوية وفتح سبل لتسويق منتجاتهم، وتوفير فرص عمل لهم من خلال تسويق منتجاتهم بالمعارض وتحقيق مصدر دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووصولها إلى الأسواق.

وأضاف فكرى أن المعرض أقيم بمقر مركز شباب قرى "تنيدة" بمركز بلاط، يهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر داخل مراكز الشباب ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة، وذلك لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

المشروع القومي للياقة البدنية بالشوارع والميادين

وعلى صعيد متصل، أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد عن تنفيذ فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية بالشوارع والميادين يوم الجمعة الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥م بحي المروة بمدينة الخارجة.

وسيكون التجمع والانطلاق من أمام مسجد المروة في تمام الساعة ٤:٠٠ مساءً، وذلك ضمن خطة تنفيذ المشروع أسبوعيًا في حي مختلف، بهدف تعزيز انتشار الممارسة الرياضية والنشاط البدني في المساحات المفتوحة.

