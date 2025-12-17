تسليم نماذج التصالح للمواطنين في واحات الوادي الجديد

18 حجم الخط

عقدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة لمناقشة ملف التصالح والتقنين للمواطنين.

وأكد سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، أن الاجتماع أسفر عن عدة قرارات أبرزها سرعة تسليم النماذج النهائية للمواطنين، ومخاطبة المتقاعسين عن سداد مقابل التصالح.

موقف ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عقد في وقت سابق، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة آخر مستجدات ملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز والتنفيذيين المعنيين.

واستعرض المحافظ موقف الملفات المسجلة على منظومة التقنين، ومعدلات تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة ضمن الموجة 27 من الإزالات موجهّا بتحرير محاضر جنائية للمتعدين المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم، وإدراجهم ضمن موجة الإزالة، وتوجيه إنذارات لحالات التعدي المأهولة بالسكان، يتم بعدها قطع المرافق عن المتعدي وإيقاف صرف المقررات التموينية والأسمدة المدعمة.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء الموجودة بالمراكز التكنولوجية وإصدار قرار بتسعير إيجار أراضي الخفية للمساحات المنزرعة خارج المساحة المؤجرة بالفعل، بما لا يتعدى 750 جنيهًا للمساحات الأقل من فدان ويزيد وفقًا لزيادة المساحة.

