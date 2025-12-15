محافظ الوادي الجديد يوقّع بروتوكول إنشاء أول مدرسة دولية خاصة

18 حجم الخط

وقّع اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بروتوكول إنشاء أول مدرسة خاصة بمعايير دولية بالمحافظة، تتيح خدمة تعليمية متميزة وتضم منظومة لرعاية الطلاب المتفوقين من المرحلة الإعدادية وصولًا للمرحلة الثانوية؛ لتوفير بيئة ملائمة وحاضنة لتطوير قدرات هؤلاء الطلاب.

وأضاف الزملوط أنه تم الاتفاق على توفير منح جامعية مجانية بدعم مشترك من الجامعة والمحافظة لأوائل المدارس الثانوية الفنية؛ لتوفير فرص تعليم جامعي متميز لخريجي التعليم الفني بجامعة بدر التكنولوجية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب المحافظة المتفوقين

وتُقام المدرسة على مساحة 6600 م٢ بالمنطقة المجاورة للمدرسة المصرية اليابانية بالخارجة، بهدف إقامة مجمع للمدارس الموجودة بالمنطقة والمستهدف تنفيذها مستقبلًا.

يأتي هذا البروتوكول في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية والنهوض بالمستوى التعليمي والتكنولوجي للطلاب، والاستفادة من التجارب المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الدولية في هذا الشأن، وإتاحة فرص تعليم متميز لأبناء المناطق الحدودية.

قطار القوافل التعليمية يصل الوادي الجديد

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، تنفيذ القوافل التعليمية المجانية في العام الثالث عشر على التوالي، بعد نجاحها في الأعوام السابقة حيث وصل عدد المستفيدين لأكثر من مليون وثلاثمائة ألف طالب وطالبة، بالقرى الأكثر احتياجًا وقرى حياة كريمة، بجانب تقديم المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، يقدمها نخبة من الأساتذة المتميزين فى المواد التعليمية، ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة.

تنفذ القافلة بمحافظة الوادي الجديد على مدار يومي 14-15 ديسمبر الجاري بمركز الخارجة، بمشاركة 5 آلاف طالب، حيث إنه تم بث القافلة على تطبيق تيمز بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة وذلك لتعظيم الاستفادة، كما تم التنفيذ بقاعات المركز الاستكشافي لمرحلة الاعدادية والثانوية العامة علمي،وقاعة التضامن الاجتماعي ثانوية عامة أدبي.

وتسعى لتقديم خدمة تعليمية للطلاب لكافة المواد الدراسية لتدريبهم على المناهج الدراسية ونماذج الإمتحانات المختلفة، تحت إشراف الأستاذ سيد مصطفى مدير تحرير مؤسسة الأهرام، بجانب التنسيق مع وحدة تصدوا معنا لتوفير مدربين بالمحافظات لتوعية الطلاب على مواجهة الشائعات وكيفية التصدى لتلك الشائعات، بالإضافة إلى عقد لقاءات بمراكز الشباب والمدارس المنفذ بها القافلة أثناء التنفيذ بحضور أحد المشايخ التابعين للأزهر الشريف، والكنيسة المصرية لنشر روح التسامح والإخاء، عوضا عن تنفيذ ندوات توعوية مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لمواجهة ظاهرة الإدمان.

