وزير الرياضة يوجه بتذليل العقبات أمام صابر عيد أثناء تلقيه العلاج بمعهد ناصر

18 حجم الخط

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللجنة الطبية العليا، بتذليل كافة العقبات أمام صابر عيد، نجم نادي غزل المحلة والمنتخب المصري السابق، أثناء تلقيه العلاج بالرعاية المركزة في مستشفى معهد ناصر.

وتوجه الوزير بالشكر إلى وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ومسئولي أمانة المراكز الطبية المتخصصة في تعاونهم المستمر في رعاية الحالة، وكذلك توجه بالشكر إلى الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، لمتابعته المستمرة مع الوزير بشأن حالة صابر عيد نجم غزل المحلة، وذلك دون تحمل نجم المحلة أي أعباء مالية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تضع صحة الرياضيين في مقدمة أولوياتها، مضيفًا أن الوزارة تعمل جاهدة على تقديم الدعم الكامل للرياضيين الذين أسهموا في رفع اسم مصر في المحافل الرياضية، وتحرص على تقديم كل سبل العناية لهم في مختلف الظروف.



وزير الرياضة يعلن عودة نعمة سعيد من الاعتزال وإعدادها لأولمبياد لوس أنجلوس

فيما أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عودة نعمة سعيد، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، من الاعتزال، وذلك عقب لقاء جمعهما، في حضور شقيقها وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم الأبطال الأوليمبيين والاستعداد المبكر لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وخلال اللقاء، ناقش وزير الشباب والرياضة سبل إدخال اللاعبة ضمن برامج الرعاية الشاملة التي تنفذها الوزارة للأبطال المميزين، مؤكدًا حرص الدولة على توفير بيئة داعمة تساعد الرياضيين على تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، خاصة في الألعاب التي تمتلك فيها مصر تاريخًا وبصمات قوية مثل رفع الأثقال.

ووجه الدكتور أشرف صبحي بتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه اللاعبة خلال الفترة الماضية، مع إجراء كشف طبي شامل بالتنسيق مع اللجنة العليا لرعاية الرياضيين، عودتها مرة أخرى للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بما يضمن إعدادها بدنيًا وفنيًا ونفسيًا وفق أحدث البرامج العلمية، ضمن رؤية الوزارة لإعادة بناء منظومة الأبطال الأوليمبيين وصناعة جيل قادر على المنافسة وحصد الميداليات في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وزير الرياضة يناقش مع اللجنة الطبية طرق التعامل مع حالات الموت القلبي المفاجئ

كما عقد الدكتور أشرف صبحي، اجتماعًا مع اللجنة الطبية العليا لرعاية الرياضيين، وذلك في إطار المتابعة الدورية لتطبيق الكود الطبي المعمول به بالفعل داخل الهيئات والمنشآت الرياضية، والتأكد من الالتزام بضوابط الرعاية الطبية المعتمدة، بما يعكس حرص وزارة الشباب والرياضة على سلامة وصحة الرياضيين واستدامة المنظومة الطبية الرياضية.

واستعرض الاجتماع موقف تنفيذ الإجراءات الطبية المطبقة حاليًا، وعلى رأسها التعامل مع حالات الموت القلبي المفاجئ أثناء ممارسة الرياضة، وتقييم فاعلية بروتوكولات التدخل السريع المطبقة داخل المنشآت الرياضية، ومدى جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة.

كما ناقش الاجتماع متابعة تفعيل وتحديث السجل الطبي الإلكتروني للرياضيين، والالتزام بتوحيد البيانات الطبية المطلوبة على مستوى الاتحادات والأندية، مع مراجعة إجراءات الحفاظ على سرية وحماية البيانات الطبية، في ضوء التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.