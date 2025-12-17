الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مطران بورسعيد يدلي بصوته في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (صور)

مطران بورسعيد يدلي
مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي، فيتو
18 حجم الخط

أدلى الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها بصوته الانتخابي بلجنة مدرسة أم المؤمنين وذلك في ماراثون جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى ببورسعيد.

مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي، فيتو 
مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي، فيتو 

مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي 

وبالرغم من سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة، إلا أن مطران بورسعيد حرص على الإدلاء بصوته الانتخابي في لجنة مدرسة أم المؤمنين.

مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي، فيتو
مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي، فيتو

جاء ذلك بحضور وفد كنسي من كهنة وشعب مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، والذين حرصوا على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي رافعين أعلام مصر عاليا.

 

مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي، فيتو
مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي، فيتو

ومن جانبه، قال الأنبا تادرس مطران بورسعيد: " المدينة الباسلة ضربت أقوى مثال في الوطنية في انتخابات مجلس النواب في أول مرة ونزل الآلاف من أهالي بورسعيد للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، مما يدل على وعي الشعب البورسعيدي وحبهم لوطنهم الغالي".

مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي، فيتو
مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي، فيتو

مطرانية بورسعيد تشارك في ماراثون انتخابات النواب 
وتابع مطران بورسعيد: "الكنيسة تقف على مسافة واحدة من المرشحين دائما، ونصلي لله لكي يولي من يصلح".


وحث مطران بورسعيد جميع المواطنين على النزول والمشاركة في التصويت في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد، ووجه رسالة للمواطنين، قائلا: "يجب استكمال ما بدأناه جميعا، فالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي واجب وطني على كل مواطن مصري يحب وطنه".

وتابع: "خليك إيجابى وانزل وشارك أيا كان المرشح الذي ترغب في التصويت له، يجب أن تختار من يمثلك لتأتي الانتخابات معبرة عن إرادة المصريين".

 

لجان متخصصة لخدمة الناخبين ببورسعيد 
وعلى جانب آخر، خصصت كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد لجان متخصصة من شباب الكنائس لمساعدة الناخبين للتعرف على مقرات لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وحرص كهنة جميع الكنائس على التواجد منذ الصباح الباكر لمتابعة عمل اللجنة المخصصة لمساعدة الناخبين وتشجيعهم على المشاركة وذلك بكل كنيسة.

  وقام عدد كبير من أعضاء فرق شباب الكشافة  من أبناء الكنيسة بالعمل منذ الصباح أمام أجهزة  (لاب توب)، لمساعدة كبار السن والناخبين عمومًا في معرفة لجانهم الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب ببورسعيد مطران محافظة بورسعيد مطرانية بورسعيد مطرانية الأقباط الأرثوذكس

مواد متعلقة

مطران بورسعيد: الكنيسة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين (فيديو)

الأكثر قراءة

"قضايا الدولة" تدفع بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

غرفة عمليات حزب المؤتمر: رصدنا مخالفات في جولة الإعادة بانتخابات النواب

مدبولي يكشف نسبة الدين الخارجي وقصة مبادلة الديون

قبل وفاتها بساعات، سر ظهور القلب الأسود في آخر صور نيفين مندور

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن نسبة المواطنين المصريين تحت خط الفقر

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads