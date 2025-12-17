مطران بورسعيد يدلي بصوته في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (صور)

18 حجم الخط

أدلى الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها بصوته الانتخابي بلجنة مدرسة أم المؤمنين وذلك في ماراثون جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى ببورسعيد.

مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي، فيتو

وبالرغم من سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة، إلا أن مطران بورسعيد حرص على الإدلاء بصوته الانتخابي في لجنة مدرسة أم المؤمنين.

جاء ذلك بحضور وفد كنسي من كهنة وشعب مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، والذين حرصوا على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي رافعين أعلام مصر عاليا.

ومن جانبه، قال الأنبا تادرس مطران بورسعيد: " المدينة الباسلة ضربت أقوى مثال في الوطنية في انتخابات مجلس النواب في أول مرة ونزل الآلاف من أهالي بورسعيد للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، مما يدل على وعي الشعب البورسعيدي وحبهم لوطنهم الغالي".

مطرانية بورسعيد تشارك في ماراثون انتخابات النواب

وتابع مطران بورسعيد: "الكنيسة تقف على مسافة واحدة من المرشحين دائما، ونصلي لله لكي يولي من يصلح".



وحث مطران بورسعيد جميع المواطنين على النزول والمشاركة في التصويت في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد، ووجه رسالة للمواطنين، قائلا: "يجب استكمال ما بدأناه جميعا، فالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي واجب وطني على كل مواطن مصري يحب وطنه".

وتابع: "خليك إيجابى وانزل وشارك أيا كان المرشح الذي ترغب في التصويت له، يجب أن تختار من يمثلك لتأتي الانتخابات معبرة عن إرادة المصريين".

لجان متخصصة لخدمة الناخبين ببورسعيد

وعلى جانب آخر، خصصت كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد لجان متخصصة من شباب الكنائس لمساعدة الناخبين للتعرف على مقرات لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وحرص كهنة جميع الكنائس على التواجد منذ الصباح الباكر لمتابعة عمل اللجنة المخصصة لمساعدة الناخبين وتشجيعهم على المشاركة وذلك بكل كنيسة.

وقام عدد كبير من أعضاء فرق شباب الكشافة من أبناء الكنيسة بالعمل منذ الصباح أمام أجهزة (لاب توب)، لمساعدة كبار السن والناخبين عمومًا في معرفة لجانهم الانتخابية.

