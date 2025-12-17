انتخابات النواب، السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بلجنة صنافير بقليوب (صور)

18 حجم الخط

شهدت لجنة مدرسة صنافير الثانوية المشتركة بقرية صنافير مركز قليوب، ظهر اليوم الأربعاء، إقبالًا ملحوظًا حيث تصدّرت السيدات المشهد الانتخابي خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، في أجواء هادئة وتنظيم جيد داخل مقر اللجنة.

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بلجنة صنافير بقليوب

وشهدت لجان انتخابات مجلس النواب لعام 2025 بمحافظة القليوبية، في جولة الإعادة للمرحلة الثانية توافدًا ملحوظًا من المواطنين في كافة أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

كما شهدت لجنة مدرسة قها بمجمع قها إقبال من النساء وكبار السن منذ بداية فتح اللجان اليوم الأربعاء أول أيام جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل، وذلك وسط أجواء هادئة وتنظيم جيد داخل المقار الانتخابية، مع وجود عناصر الأمن لتنظيم الحركة أمام اللجان وضمان سهولة دخول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

جولة الاعادة بمجلس النواب

وشهدت لجان محافظة القليوبية تجهيزات كاملة من قبل الأجهزة التنفيذية، شملت توفير الإرشادات اللازمة للناخبين، وتسهيل عمليات الدخول والخروج، إلى جانب متابعة غرفة العمليات بالمركز لسير العملية الانتخابية أولًا بأول.

ويأتي هذا المشهد بالتزامن مع الإقبال الذي تشهده مختلف مدن وقرى القليوبية مع بداية ماراثون التصويت في المرحلة الثانية، وسط حرص المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

يذكر أن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة القليوبية، في 397 لجنة فرعية في 5 دوائر انتخابية، ويتنافس فيها 16 مرشحا، ويدلي فيها 2 مليون و797 ألفا و983 ناخبا وناخبة، موزعة على مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وهي دائرة بنها وكفر شكر بإجمالي مرشحين إثنين، على المقعد المتبقي بالدائرة، ودائرة طوخ وقها بإجمالي 4 مرشحين على مقعدي الدائرة، ودائرة قليوب والقناطر الخيرية بإجمالي 6 مرشحين على 3 مقاعد الخاصة بالدائرة.

بالإضافة إلى دائرة الخانكة والخصوص والعبور بإجمالي مرشحين إثنين على المقعد المتبقي بالدائرة، ودائرة شبين القناطر بإجمالي مرشحين إثنين على المقعد المتبقي بالدائرة، فيما حسمت دائرة شبرا الخيمة الانتخابات في المرحلة الاولى على الـ3 مقاعد الخاصة بالدائرة.

