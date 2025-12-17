بالأسماء، إصابة ناخبين بإعياء في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالدقهلية

18 حجم الخط

شهدت انتخابات مجلس النواب 2025 بمرحلة الإعادة بمحافظة الدقهلية إصابة ناخب وناخبة بحالة إعياء أثناء الإدلاء بصوتهما داخل اللجان بـ مدينة المنصورة.

إصابة ناخب بمجمع مدارس أجا في انتخابات الإعادة بمجلس النواب

وأصيب ناخب داخل مجمع مدارس أجا الابتدائي بمحافظة الدقهلية أثناء إدلائه بصوته فى جولة الاعادة والتى بدأت اليوم الأربعاء بالمحافظة إثر تعرضه لارتفاع مفاجئ بسكر الدم، حيث تبين أن الناخب يدعى محمد محمد عبد الهادي 70 عاما وأصيب بارتفاع بسكر الدم.

إصابة ناخب في مدرسة الملك الكامل بالمنصورة

و داخل مدرسة الملك الكامل بمنطقة جديلة بالمنصورة أصيبت الناخبة نيفين عاطف عبد الحميد عطيه ٤٤ سنة بارتفاع ضغط الدم ، وتم اسعافها.

تزايد الإقبال بميت الكرما

وتزايد إقبال الناخبين بكثافة متوسطة على لجنة مدرسة ميت الكرما الإعدادية بنات في طلخا بمحافظة الدقهلية، عصر اليوم الأربعاء، اليوم الأول من ماراثون إعادة الانتخابات، للإدلاء بأصواتهم.

كما شهد محيط اللجان تواجدا أمنيا مكثفا وأغلقت الشوارع المؤدية للجان وسط إجراءات أمنية مشددة.

فيما وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن برفع درجة الاستعداد القصوى، وكذا مواجهة الأمطار بعمليات كسح المياه أولا بأول.

وقال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: إن الأمطار تسببت في تعطيل نسبي لوصول المستشارين ولكن الآن تجاوزنا الـ 95% وصول إلى الآن.

ووجه محافظ الدقهلية رؤساء المدن بمتابعة وصول المستشارين وتجهيز وسائل نقل سريعة للوصول في أقرب وقت، مشددا على التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار.

وأجرت فيتو بثا مباشرا من أمام مدرسة الملك الكامل بالمنصورة، اليوم الأربعاء، بعد دقائق من انطلاق جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في محافظة الدقهلية.

انتخابات مجلس النواب 2025

وشهد محيط مدرسة الملك الكامل في مدينة المنصورة تجمع برك مائية نتيجة لسقوط الأمطار، وسط تأمين كامل مع انطلاق عملية التصويت.

فيما وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن برفع درجة الاستعداد القصوى وكذا مواجهة الأمطار بعمليات كسح المياه أولا بأول

42 مرشحًا يتنافسون في جولة الإعادة لانتخابات النواب بمحافظة الدقهلية على 21 مقعدًا

وكانت محافظة الدقهلية استعدت لجولة الاعادة بـ 657 مقرًّا، وبلغ عدد اللجان الفرعية 795 لجنة، وعدد اللجان العامة، 10 لجان، وعدد الناخبين 4,708,301 ناخب، في 10 دوائر انتخابية، يتنافس فيها 42 مرشحًا على 21 مقعدًا.

الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام التام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، كما أكد تذليل جميع العقبات أمام الناخبين لتمكينهم من التصويت بسهولة ويسر.

