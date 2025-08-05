الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع الانتخابات في مجمع مدارس أجا ويحيل مدير الإدارة الصحية للتحقيق

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

واصل  اللواء طارق مرزوق – محافظ الدقهلية عقب انتهائه من زيارة مستشفى أجا المركزي، جولاته الميدانية بزيارة مجمع مدارس أجا الابتدائية، والذي يضم عددًا من اللجان الانتخابية، وذلك للاطمئنان على انتظام التصويت وتوفير المناخ الملائم للناخبين وأعضاء اللجان.

جولة محافظ الدقهلية لمتابعة الانتخابات باجا

 

وأثناء تفقده اللجان، وجّه "المحافظ " الفريق الطبي الموجود أمام المدرسة بضرورة قياس الضغط والسكر للناخبين ضمن تقديم الرعاية الصحية اللازمة، إلا أنه فوجئ بعدم توافر جهاز قياس الضغط مع الفريق الطبي.

بـمجازاة مديرة الإدارة الصحية بأجا 

وعلى الفور، أصدر "مرزوق" قرارًا بـمجازاة مديرة الإدارة الصحية بأجا فوريًا،وإحالتها للتحقيق العاجل بسبب الإهمال وعدم المتابعة، وعدم توفير الأجهزة الأساسية مع الفرق الطبية أمام اللجان الانتخابية.

أنا مش همشي من هنا إلا لما أشوف جهاز الضغط

وقال "المحافظ " بلهجة حاسمة "أنا مش همشي من هنا إلا لما أشوف جهاز الضغط بيقيس للمواطنين.. اللي مش قادر يوفّر خدمة للمواطنين لازم يتحاسب فورًا"، وتحدث  مع المواطنين قائلًا: لا تغادروا مقر اللجان قبل توقيع الفحص الطبي عليكم.. هذا حقكم الطبيعي، والدولة ملتزمة بتوفيره."

كما شدّد اللواء " طارق مرزوق " على الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بـتطبيق الجزاء الفوري على مديرة الإدارة الصحية، ومراجعة جاهزية جميع الفرق الطبية أمام اللجان،وضمان توفير الأجهزة والأدوات الطبية الأساسية للناخبين.

ووجّه " المحافظ " كذلك  محمد الدسوقي  رئيس مركز ومدينة أجا بضرورة متابعة انتظام العملية الانتخابية في جميع اللجان، والتأكد من تواجد فرق طبية مجهزة أمام كل لجنة، ورفع الإشغالات بالكامل من محيط المواقف والشوارع الرئيسية، وتكثيف أعمال النظافة، وزيادة عدد صناديق القمامة خصوصًا بمحيط موقف أجا والشارع الموازي لمجلس المدينة، والمرور على المراكز التكنولوجية وإنهاء مطالب المواطنين دون تأخير، ومراجعة رخص المحال التجارية، وضبط أي مخالفات فورية.

وقال اللواء طارق مرزوق "أنا نازل الشارع مش عشان أزور.. أنا نازل أراقب وأصلح وأخدم المواطن بإيدي، ومفيش لجنة من غير نظافة وخدمة طبية وتنظيم كامل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة الصحية الرعاية الصحية الدكتور حموده الجزار التكنولوجية العملية الانتخابية الضغط والسكر المراكز التكنولوجية اللواء طارق مرزوق تقديم الرعاية الصحية صناديق القمامة رفع لرعاية الصحية محافظ الدقهلية مطالب المواطنين

مواد متعلقة

بعد التصديق علي قانون الإيجار القديم، الفنان أحمد نبيل: حاولت شراء الشقة ورفضوا

لتسهيل العملية الانتخابية، لفتة إنسانية للشرطة بأسوان مع الناخبين داخل لجان الاقتراع (فيديو وصور)

البنك الأهلي يسعى لضم مدافع الزمالك قبل ساعات من غلق القيد

استئناف العمل باللجان الفرعية بعد ساعة راحة قضائية بمدينة دمياط

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا

قانونية عن قانون الإيجار القديم: ينفع ست ترجع في مؤخرها اللي كان من ٥٠ سنة ١٠٠ جنيه؟

رضا سليم يعلن عبر "فيتو" انتقاله إلى الجيش الملكي المغربي

البنك الأهلي يسعى لضم مدافع الزمالك قبل ساعات من غلق القيد

هاني سعيد عن انتقال بسيوني إلى الأهلي وتعديلات لائحة الدوري: بلاش أتكلم أحسن ( فيديو)

بعد قراره عدم مشاركة الفنانين المصريين بموسم الرياض، رسائل قوية من النشطاء لـ تركي آل الشيخ

الزمالك يعلن رسميا ضم الفلسطيني عدي الدباغ 4 مواسم (فيديو)

السيسي: قطاع غزة يربطه بالعالم 5 منافذ منها رفح.. والباقي يدار من خلال إسرائيل

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

بنك مصر يقدم خدمات مجانية في اليوم العالمي للشباب

المزيد

انفوجراف

الحالات والخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية على قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح سمات وأهمية الحياء وفقا للشريعة الإسلامية

لماذا سمي قوم ثمود بهذا الاسم، وأين كانوا يعيشون؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads