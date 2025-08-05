محافظ الدقهلية يتابع الانتخابات في مجمع مدارس أجا ويحيل مدير الإدارة الصحية للتحقيق

واصل اللواء طارق مرزوق – محافظ الدقهلية عقب انتهائه من زيارة مستشفى أجا المركزي، جولاته الميدانية بزيارة مجمع مدارس أجا الابتدائية، والذي يضم عددًا من اللجان الانتخابية، وذلك للاطمئنان على انتظام التصويت وتوفير المناخ الملائم للناخبين وأعضاء اللجان.

جولة محافظ الدقهلية لمتابعة الانتخابات باجا

وأثناء تفقده اللجان، وجّه "المحافظ " الفريق الطبي الموجود أمام المدرسة بضرورة قياس الضغط والسكر للناخبين ضمن تقديم الرعاية الصحية اللازمة، إلا أنه فوجئ بعدم توافر جهاز قياس الضغط مع الفريق الطبي.

بـمجازاة مديرة الإدارة الصحية بأجا

وعلى الفور، أصدر "مرزوق" قرارًا بـمجازاة مديرة الإدارة الصحية بأجا فوريًا،وإحالتها للتحقيق العاجل بسبب الإهمال وعدم المتابعة، وعدم توفير الأجهزة الأساسية مع الفرق الطبية أمام اللجان الانتخابية.

أنا مش همشي من هنا إلا لما أشوف جهاز الضغط

وقال "المحافظ " بلهجة حاسمة "أنا مش همشي من هنا إلا لما أشوف جهاز الضغط بيقيس للمواطنين.. اللي مش قادر يوفّر خدمة للمواطنين لازم يتحاسب فورًا"، وتحدث مع المواطنين قائلًا: لا تغادروا مقر اللجان قبل توقيع الفحص الطبي عليكم.. هذا حقكم الطبيعي، والدولة ملتزمة بتوفيره."

كما شدّد اللواء " طارق مرزوق " على الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بـتطبيق الجزاء الفوري على مديرة الإدارة الصحية، ومراجعة جاهزية جميع الفرق الطبية أمام اللجان،وضمان توفير الأجهزة والأدوات الطبية الأساسية للناخبين.

ووجّه " المحافظ " كذلك محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا بضرورة متابعة انتظام العملية الانتخابية في جميع اللجان، والتأكد من تواجد فرق طبية مجهزة أمام كل لجنة، ورفع الإشغالات بالكامل من محيط المواقف والشوارع الرئيسية، وتكثيف أعمال النظافة، وزيادة عدد صناديق القمامة خصوصًا بمحيط موقف أجا والشارع الموازي لمجلس المدينة، والمرور على المراكز التكنولوجية وإنهاء مطالب المواطنين دون تأخير، ومراجعة رخص المحال التجارية، وضبط أي مخالفات فورية.

وقال اللواء طارق مرزوق "أنا نازل الشارع مش عشان أزور.. أنا نازل أراقب وأصلح وأخدم المواطن بإيدي، ومفيش لجنة من غير نظافة وخدمة طبية وتنظيم كامل".

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