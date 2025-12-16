الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
خارج الحدود

نتنياهو يقتحم ساحة حائط البراق لإحياء عيد الأنوار اليهودي

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو
 ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اقتحم منذ قليل ساحة حائط البراق في القدس المحتلة لإحياء ما يسمى عيد الأنوار اليهودي.

تفاهمات بشأن سوريا

ومنذ قليل، نقلت قناة i24 الإسرائيلية، عن مصدرين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي توم برّاك توصلا إلى تفاهمات بشأن سوريا، بعد أن أصبح كل من الطرفين يفهم المطلوب منه.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فقد توصلت إسرائيل والولايات المتحدة إلى تفاهمات تتعلق باستمرار الرغبة الإسرائيلية في التحرك داخل سوريا ضد التهديدات، وكذلك بشأن مواصلة المفاوضات مع سوريا حول الاتفاق الأمني.

مسؤولة أوروبية: سوريا مازالت تواجه تحديات هائلة

يأتي ذلك فيما قالت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء التكتل الأوروبي ناقشوا الوضع في سوريا، وكيفية إصلاح قطاعي الأمن والتجارة.

كما شددت المسؤولة الأوروبية على أن سوريا مازالت تواجه تحديات هائلة.

تعديل نظام العقوبات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا 

وأضافت كالاس: "أود أن أذكر بأن الاتحاد الأوروبي كان أول جهة ترفع العقوبات للمساعدة في إعادة بناء البلاد. غير أن رفع العقوبات وحده لا يجلب الازدهار الاقتصادي؛ فالمستثمرون بحاجة إلى الثقة في النظام القانوني، وبحاجة إلى التأكد من أن الوضع مستقر ولن يخرج عن السيطرة.

وفي هذا السياق، نقوم أيضًا بتعديل نظام العقوبات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا مع تطور الأوضاع.

