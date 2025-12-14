نتنياهو يواصل أكاذيبه يربط إطلاق النار في سيدني بـمعاداة السامية

18 حجم الخط

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القادة الدوليين متقاعسين عن مواجهة معاداة السامية، في أعقاب عملية إطلاق نار استهدفت فعالية دينية يهودية في أستراليا.

نتنياهو يعلق على هجوم سيدني



وقال نتنياهو في إفادة صحفية اليوم إن "ما حدث في أستراليا أمر بشع وهو قتل بدم بارد، وعدد القتلى يزداد".

وادعى نتنياهو أن الحادث نتاج توقف القادة عن مواجهة معاداة السامية، واصفا معاداة السامية بـالسرطان الذي ينتشر عندما يصمت القادة.

وواصل نتنياهو مزاعمه: "قبل عدة اشهر أرسلت رسالة لرئيس الحكومة الاسترالية قلت فيها إن سياسة بلاده تشجع على كراهية اليهود ومعاداه السامية في شوارع استراليا .. وعليكم تغيير هذه السياسة واستبدال الضعف بالقوة. وهذا لم يحدث في استراليا".

مقتل 12 شخص في هجوم سيدني



وأضاف نتنياهو أن "الجيش والحكومة الإسرائيليين سيواصلان محاربة معاداه السامية ومؤيديها والداعمين لهذه الظاهرة وسنواصل الطلب من القادة العالميين العمل على محاربة معاداة السامية في بلدانهم"، مشددا على أن "الطريقة الوحيدة لهزيمة معاداة السامية هي مواجهتها كما نفعل في إسرائيل".

وفي وقت سابق اليوم أصدر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بيانا دان فيه بشدة استهداف "حفلة حانوكا" ووصفه بأنه هجوم "غير منطقي وإرهابي" يهدف إلى زرع الخوف"، مؤكدا وقوف سلطات البلاد مع الجالية اليهودية وتعهد بحماية الأستراليين اليهود.

وفي وقت سابق من اليوم أطلق مسلحون النار على المشاركين في احتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي قرب شاطئ بوندي في سيدني، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة 16 آخرين، بينهم شرطيان.

