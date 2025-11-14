إجراءات قانونية ضد مستودع بوتاجاز بتهمة ببيع الأسطوانات بأعلى من سعرها بالوادي الجديد

18 حجم الخط

شنت إدارة تموين الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد، حملة تفتيشية مفاجئة بناءً على شكاوى واردة من المواطنين ضد أحد المستودعات بعد ورود عدد من الشكاوى تتهمه ببيع الأسطوانات بأعلى من السعر الرسمي.



وقالت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، إنه وردت إلى مديرية التموين عدة شكاوى من المواطنين يتضررون من قيام أحد منافذ بيع أسطوانات البوتاجاز ببيع الأسطوانة بسعر أعلى من السعر الرسمي وذلك بمدينة الداخلة.

وأكدت وكيل تموين الوادي الجديد، أنه على الفور، تحركت حملة تفتيشية من إدارة التموين، وقامت بإجراء تحريات ومحاولة شراء من المنفذ محل البلاغ، تم ضبط المخالف بالبيع بسعر أعلى من المقرر.

وأعلنت وكيل التموين، تحرير محضر رسمي بالمخالفة، وتطبيق أحكام القانون الخاص بالتسعير الجبري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

أكدت الدكتورة سلوى مصطفى، أن المديرية لن تتهاون أبدًا في تطبيق القانون، ولن تسمح بأي استغلال لاحتياجات المواطنين الأساسية، مشددة على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة على جميع المنافذ لضبط السوق وضمان الالتزام التام بالأسعار الرسمية، وحماية حقوق المستهلكين.

ولفتت وكيل تموين الوادي الجديد، إلى أنه يمكن تقديم الشكاوى عبر منظومة الشكاوى الموحدة: 16528، أو غرفة عمليات مديرية تموين الوادي الجديد: 0922928959.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ وانطلاقًا من حرص مديرية تموين الوادي الجديد على متابعة موقف السلع الإستراتيجية والحالة التموينية وموقف الأسواق وتشديد الرقابة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقًا للصالح العام.

