غرفة الشركات: ميكنة خدمات النقل السياحي بالكامل تسهيلا للإجراءات

18 حجم الخط

أعلنت غرفة شركات السياحة عن استكمال جهود الإدارة العامة للنقل السياحي بوزارة السياحة والآثار نحو ميكنة وتحديث كافة الإجراءات والخدمات المقدمة للشركات في هذا المجال.

ميكنة وتحديث إجراءات وخدمات النقل السياحي

يأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ووزارة السياحة والآثار، وحرصًا على رعاية مصالح الشركات السياحية وتطوير منظومة العمل بالقطاع.

وأكد أسامة عمارة المدير التنفيذي لغرفة الشركات أنه تقرر تلقي الطلبات الخاصة بعدد من الإجراءات المتعلقة بـالنقل السياحي إلكترونيًا بالكامل، وذلك من خلال موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية.

الخدمات الرقمية الجديدة للنقل السياحي

وأضاف ان الخدمات التي سيتم تقديمها إلكترونيًا تشمل ما يلي:

- استخراج قرارات الإنشاء أو التوسع

- الحصول على موافقات شراء المركبات السياحية (محلي أو مستورد)

- طلب إدراج المركبات السياحية المستوردة على قاعدة البيانات

- إصدار قرارات تملك المركبات السياحية

- تعديل محركات المركبات السياحية

- تكهين المركبات السياحية

- إخلاء طرف السائق أو ربط سائق بشركة سياحية جديدة.

وأضاف المدير التنفيذي لغرفة الشركات أن جميع الخدمات المقدمة من خلال الإدارة العامة للنقل السياحي أصبحت تُنفذ إلكترونيًا بالكامل، باستثناء طلبات نقل ملكية المركبات السياحية، التي ستظل تُقدم وفق الإجراءات المعمول بها حاليًا، مشيرا الي أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة للشركات السياحية، وتسهم في تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، وتعزيز منظومة التحول الرقمي داخل القطاع السياحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.