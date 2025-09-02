الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

شعبة المستلزمات الطبية: زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 75.5 مليار جنيه

محمد إسماعيل عبده
محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية

أعرب محمد إسماعيل عبده رئيس  شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن شكره وتقديره لوزير المالية أحمد كجوك، ورئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور هشام ستيت لتعاملهما القوي والحاسم مع مديونية شركات المستلزمات الطبية، حيث تم زيادة مخصصات الهيئة إلى ٧٥,٥ مليار جنيه بنسبة نمو ٩٢,٤٪؜ عن العام الماضي، وبادرا أيضًا بجدولة هذه المديونية وتم بالفعل خلال اليومين الماضيين صرف أول دفعة بما يعنى الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الهيئة.

علاقة تعاون وشراكة بين القطاع الخاص والحكومة بما فيها هيئة الشراء الموحد

ولفت إلى أن هناك علاقة تعاون وشراكة بين القطاع الخاص بما فيه شعبة المستلزمات الطبية والحكومة بما فيها هيئة الشراء الموحد فى إطار من المسئولية الوطنية، ولن تفلح أى محاولات خبيثة من أعداء الوطن لإحداث الوقيعة بيننا.

كان الاتفاق بين الشعبة وهيئة الشراء الموحد قد تضمن استمرار الهيئة في سداد هذه المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي بحيث تتولى وزارة المالية سداد المديونية الناتجة عن العلاج المجاني الذي تقدمه مراكز ومستشفيات وزارة الصحة ويمثل نحو 60 % من إجمالي مديونية الشراء الموحد، في ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.

وتضمن الاتفاق أيضًا سداد نسبة الـ 40 % الأخرى والناتجة عن العلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية من خلال مخصصات تلك الجهات، على أن تنتهي عمليات السداد بالكامل بنهاية العام المالي الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشراء الموحد الغرفة التجارية بالقاهرة الغرفة التجارية المستلزمات الطبية المستشفيات الجامعية هيئة الشراء الموحد رئيس هيئة الشراء الموحد شركات المستلزمات الطبية شعبة المستلزمات شعبة المستلزمات الطبية موازنة العام المالي الحالي موازنة العام المالى وزير المالية وزارة المالية

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

أخبار مصر: مفاجأة قد تغير مصير قضية إبراهيم شيكا، مصرع أمين شرطة حاول إنقاذ راكب بالمترو، كارثة تدفن سكان قريتين تحت الأرض

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم أبرزها، الدروس المستفادة من الاحتفال بذكرى المولد النبوي

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads