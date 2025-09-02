شعبة المستلزمات الطبية: زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 75.5 مليار جنيه

أعرب محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن شكره وتقديره لوزير المالية أحمد كجوك، ورئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور هشام ستيت لتعاملهما القوي والحاسم مع مديونية شركات المستلزمات الطبية، حيث تم زيادة مخصصات الهيئة إلى ٧٥,٥ مليار جنيه بنسبة نمو ٩٢,٤٪؜ عن العام الماضي، وبادرا أيضًا بجدولة هذه المديونية وتم بالفعل خلال اليومين الماضيين صرف أول دفعة بما يعنى الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الهيئة.

علاقة تعاون وشراكة بين القطاع الخاص والحكومة بما فيها هيئة الشراء الموحد

ولفت إلى أن هناك علاقة تعاون وشراكة بين القطاع الخاص بما فيه شعبة المستلزمات الطبية والحكومة بما فيها هيئة الشراء الموحد فى إطار من المسئولية الوطنية، ولن تفلح أى محاولات خبيثة من أعداء الوطن لإحداث الوقيعة بيننا.

كان الاتفاق بين الشعبة وهيئة الشراء الموحد قد تضمن استمرار الهيئة في سداد هذه المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي بحيث تتولى وزارة المالية سداد المديونية الناتجة عن العلاج المجاني الذي تقدمه مراكز ومستشفيات وزارة الصحة ويمثل نحو 60 % من إجمالي مديونية الشراء الموحد، في ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.

وتضمن الاتفاق أيضًا سداد نسبة الـ 40 % الأخرى والناتجة عن العلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية من خلال مخصصات تلك الجهات، على أن تنتهي عمليات السداد بالكامل بنهاية العام المالي الحالي.

