رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن نسبة المواطنين المصريين تحت خط الفقر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر تتغير بشكل ديناميكي وفقًا للظروف الاقتصادية، موضحا أن آخر البيانات تشير إلى أن هذه النسبة تتراوح بين 29 و30%.

وأضاف أن التغيرات الاقتصادية في العامين الماضيين ساهمت في زيادة هذه النسبة بشكل طفيف، لكن الخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة تهدف إلى خفضها تدريجيًا.

وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، إلى أن مصر تجاوزت مرحلة اقتصادية استثنائية، موضحًا أن الهدف الآن هو أن يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى معيشته من خلال رفع الأجور وخفض أسعار السلع الأساسية.

وأكد أن التضخم لهذا الشهر شهد انخفاضًا نتيجة تراجع أسعار السلع، مما يعكس نتائج السياسات الاقتصادية المتبعة.

واختتم رئيس الوزراء بالإشارة إلى خطط الحكومة للسنوات القادمة، مؤكدًا أن الفترة من عامين إلى ثلاثة أعوام المقبلة ستشهد نقلة نوعية في جودة الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، بما يضمن تحسين مستواه المعيشي على المدى الطويل.

