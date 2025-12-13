السبت 13 ديسمبر 2025
ضبط ١٠٠ كجم دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم شهير في أسوان (صور)

ضبط دواجن فاسدة فى
ضبط دواجن فاسدة فى مطعم شهير بأسوان، فيتو
شنت مديرية الطب البيطري بأسوان حملة مكبرة ضمن فعاليات تشديد الرقابة والمرور على أسواق الجزارة واللحوم، والدواجن، والأسماك، والمطاعم، ومحلات الأسماك، والفسيخ والملوحة، وتم ضبط كمية كبيرة من الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي في مطعم شهير بمدينة أسوان.

حملات مكثفة 

تأتي الحملات بتكليفات من دكتور جمعة مكي مدير المديرية، وبناءً على توجيهات محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال، وتحت إشراف دكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، ومكونة من دكتور صلاح أحمد رئيس قسم التفتيش على اللحوم والدكتورة لمياء فؤاد مدير إدارة أسوان البيطرية ومفتشوا مجلس المدينة.

أسفرت الحملة عن ضبط ١٠٠ كجم دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في مطعم شهير بأسوان، وضبط ٥٠ كجم أسماك، و١٠ كجم ملوحة فاسدة بإجمالي مضبوطات ١٦٠ كجم، وتم تحرير ٣ محاضر قسم أول أسوان وكانت المخالفات عرض وبيع دواجن وملوحة أسواني غير صالحة للاستهلاك الآدمي والغش التجاري.

 

تم تحرير ٣ محاضر بقسم شرطة أول أسوان وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة وجار اتخاذ اللازم تجاه المخالفين.

