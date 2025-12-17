محافظ كفرالشيخ يترأس غرفة العمليات بجولة الإعادة من انتخابات المرحلة الثانية للنواب (صور)

18 حجم الخط

ترأس اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، في اليوم الأول لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، لمتابعة بدء عمل اللجان وسير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان انضباط الأداء داخل جميع المقرات الانتخابية بكافة دوائر المحافظة.

محافظ كفرالشيخ يترأس غرفة العمليات بجولة الإعادة

وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والعميد محمد بدار نائب المستشار العسكري، والعميد راني عبيد، ممثل مديرية أمن كفرالشيخ، ووكلاء الوزارات الخدمية، ورؤساء المصالح والقطاعات الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ رفع درجة الجاهزية القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، مع انعقاد غرفة العمليات من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة وربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والمدن، لتذليل أي عقبات وتقديم الدعم اللوجستي الكامل، بما يضمن انتظام عملية التصويت داخل 527 لجنة فرعية في 501 مركز انتخابي تتبع 4 لجان عامة، بقوة تصويتية تبلغ 2 مليون و420 ألفًا و182 ناخبًا في هذا الاستحقاق الوطني.

محافظ كفرالشيخ يترأس غرفة العمليات بجولة الإعادة

وشدد محافظ كفرالشيخ على توافر خطة طوارئ متكاملة داخل المستشفيات ووحدات الإسعاف، إلى جانب رفع كفاءة المرافق والخدمات بالمقار الانتخابية وتوفير الإضاءة والتهوية والمظلات ومقاعد الانتظار، مع تخصيص أماكن ملائمة لكبار السن وذوي الهمم، وتأكيد جاهزية وسائل الإطفاء والمولدات الكهربائية وقوات التأمين.

ودعا اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أبناء كفرالشيخ إلى المشاركة الإيجابية بكثافة في صناديق الاقتراع، باعتبارها مسؤولية وطنية ورسالة تعكس وعي أبناء المحافظة وريادتهم في المشاركة السياسية، مؤكدًا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعمل فقط على تسهيل عملية التصويت وضمان سير العملية الانتخابية بالشكل اللائق والمشرف.

كما خصصت المحافظة خطوطًا للتواصل واستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين عبر الخط الساخن (114) ورقم (0473220792).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.