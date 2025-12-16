محافظ كفرالشيخ يعلن الاستعدادات النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025

18 حجم الخط

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة استعدادًا لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية والخدمية والطبية لضمان انتظام العملية الانتخابية وتوفير المناخ الآمن للمواطنين.

2.4 مليون ناخب و527 لجنة فرعية بكفرالشيخ في جولة الإعادة

أكد محافظ كفرالشيخ أن عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ مليونين و420 ألفًا و182 ناخبًا، موزعين على 501 مركز انتخابي تضم 527 لجنة فرعية تحت إشراف 4 لجان عامة، مشيرًا إلى أن أيام التصويت ستُجرى يومي 17 و18 ديسمبر 2025، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر.

غرفة عمليات وخطة طوارئ طبية لتأمين انتخابات النواب بكفرالشيخ

وأوضح محافظ كفرالشيخ استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة، إلى جانب تنفيذ خطة طوارئ طبية متكاملة تشمل 18 مستشفى حكوميًا، و31 مستشفى خاصًا، و9 مراكز طبية، و52 نقطة إسعاف مدعمة بـ92 سيارة إسعاف، فضلًا عن جاهزية 45 وحدة إطفاء.



تكثيف أعمال النظافة وتجهيز اللجان لخدمة كبار السن وذوي الهمم بكفر الشيخ

ووجّه محافظ كفر الشيخ بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان الانتخابية، ورفع كفاءة الإنارة العامة، مع تجهيز مقار اللجان بالأدوار الأرضية وتوفير أماكن انتظار مناسبة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سهولة ويسر مشاركة المواطنين في التصويت.

محافظ كفر الشيخ: المشاركة في الانتخابات واجب وطني وخط ساخن لتلقي الشكاوى

وشدد محافظ كفر الشيخ على أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني، داعيًا المواطنين للمشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، معلنًا تخصيص الخط الساخن (114) ورقم (0473220792) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة خلال أيام التصويت.

