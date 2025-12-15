بدء مشروع تطوير سوق الشيخ دياب في مدينة بيلا بكفر الشيخ

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الإثنين، بدء تنفيذ مشروع تطوير سوق الشيخ دياب في مدينة بيلا، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 - 2026، وفي إطار الخطة الشاملة لمحافظة كفر الشيخ لتطوير الأسواق ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية ، بما يتوافق مع مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

تطوير الأسواق العشوائية ببيلا

وأوضحت رئيس مدينة بيلا، أن مشروع تطوير سوق الشيخ دياب يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 1250 مترًا مربعًا، ويضم نحو 30 باكية بمساحات موحدة تصل إلى 3×3 أمتار لكل باكية، مشيرة إلى أن السوق سيتم تجهيزه بكافة المرافق الأساسية من مياه وإنارة وخدمات لازمة، بما يضمن توفير بيئة حضارية آمنة ومنظمة للبائعين والمواطنين.

إنشاء أسواق حضارية لتنظيم الشوارع الداخلية

وأكدت الدكتورة آمال بركات، أن أعمال التطوير تأتي في إطار جهود الدولة لتحديث البنية التحتية وتحسين جودة الحياة، من خلال إنشاء أسواق حضرية حديثة تسهم في تنظيم الشوارع الداخلية، وتحقيق السيولة المرورية، والحد من التكدسات، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للتجار والمترددين على السوق، بما يعكس الوجه الحضاري لمدينة بيلا ويحقق الصالح العام.

