محافظ بورسعيد يقف دقيقة حداد داخل مدرسة السباح يوسف ويقدم التعازي لأهله (صور)

قدم محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي واجب العزاء والمواساة لأسرة اللاعب يوسف محمد عبد المالك لاعب نادي الزهور محمد عبد المالك لاعب نادي الزهور، والذي وافته المنية خلال مشاركته في فعاليات بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة، وذلك خلال زيارة مدرسة السيف وهي مدرسة الطالب السباح الراحل.

محافظ بورسعيد يقدم التعازي، فيتو

محافظ بورسعيد يحرص على تقديم العزاء

وحرص محافظ بورسعيد على تقديم العزاء لوالدي الطالب وشقيقته والوقوف دقيقة حداد داخل المدرسة حدادًا على روح الطالب الراحل مؤكدا تضامنه الكامل مع الأسرة في هذا المصاب الأليم.

محافظ بورسعيد ووالدة البطل السباح الراحل، فيتو

ووجه محافظ بورسعيد بتكليف المستشار القضائي للمحافظة بمتابعة كافة الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بالواقعة للتأكد من اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا للقانون.

مدرسة السيف تنعي الطالب السباح الراحل،فيتو

تخليد ذكرى البطل السباح

وأكد اللواء محب حبشي علي التنسيق مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تخليد ذكرى الطالب الراحل تكريمًا لتفوقه الرياضي وتقديرًا لما قدمه من إنجازات في المجال الرياضي.

محافظ بورسعيد يقدم واجب العزاء، فيتو

كما أكد المحافظ انه سيقوم بزيارة أسرة الطالب قريبا رفقة وزير الشباب والرياضة لتقديم واجب العزاء ومواساتهم.

