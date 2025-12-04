اتحاد السباحة: ملتزمون بالحداد على وفاة سباح نادي الزهور ولم نصدر أي تصريحات

18 حجم الخط

كشف مصدر مسئول أن اتحاد السباحة ملتزم حالة الحداد الكامل على وفاة يوسف محمد سباح نادى الزهور تحت 12 سنة وفقيد أسرة السباحة، مشددا على أن كل أفراد منظومة السباحة لم تدلى بأي تصريحات وملتزمة الصمت والحداد منذ وفاة السباح حزنا وألما على الفقيد الغالى الذى أصاب الجميع بالصدمة.

وأضاف المصدر المسئول أن كل ما ينسب إلى منظومة السباحة من تصريحات هو عار تماما من الصحة ولا أساس له من الحقيقة ولا صحة لما يردده البعض بشأن المنشطات وعلى الجميع التمسك بضبط النفس وتحري الدقة فى انتقاء المعلومات فى ظل هذه الظروف الاستثنائية والقاسية.

وفاة يوسف محمد لاعب السباحة

وكان يوسف محمد لاعب نادي الزهور مواليد 2013، قد توفي خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، التي أقيمت مؤخرًا في مجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة.

حالة إغماء ونقل للمستشفى

وأصيب اللاعب بالإغماء أثناء البطولة وعلى إثر ذلك تم نقله إلى المستشفى وخضع للإنعاش الرئوي والصدمات الكهربائية للقلب وحقن أدرينالين إلا أن القلب توقف تماما ورحل بعدها اللاعب.

وأعلنت أسرة السباح الراحل يوسف محمد لاعب نادي الزهور، استقبال العزاء مساء اليوم الخميس في مدينة بورسعيد، بعد إنهاء إجراءات تسلم جثمان اللاعب ودفنه.

