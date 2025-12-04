الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد السباحة: ملتزمون بالحداد على وفاة سباح نادي الزهور ولم نصدر أي تصريحات

الاتحاد المصري للسباحة
الاتحاد المصري للسباحة
18 حجم الخط

كشف مصدر مسئول أن اتحاد السباحة ملتزم حالة الحداد الكامل على وفاة يوسف محمد سباح نادى الزهور تحت 12 سنة وفقيد أسرة السباحة، مشددا على أن كل أفراد منظومة السباحة لم تدلى بأي تصريحات وملتزمة الصمت والحداد منذ وفاة السباح حزنا وألما على الفقيد الغالى الذى أصاب الجميع بالصدمة.

وأضاف المصدر المسئول أن كل ما ينسب إلى منظومة السباحة من تصريحات هو عار تماما من الصحة ولا أساس له من الحقيقة ولا صحة لما يردده البعض بشأن المنشطات  وعلى الجميع التمسك بضبط النفس وتحري الدقة فى انتقاء المعلومات فى ظل هذه الظروف الاستثنائية والقاسية.

وفاة يوسف محمد لاعب السباحة

وكان يوسف محمد لاعب نادي الزهور مواليد 2013، قد توفي خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، التي أقيمت مؤخرًا في مجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة.

حالة إغماء ونقل للمستشفى

وأصيب اللاعب بالإغماء أثناء البطولة وعلى إثر ذلك تم نقله إلى المستشفى وخضع للإنعاش الرئوي والصدمات الكهربائية للقلب وحقن أدرينالين إلا أن القلب توقف تماما ورحل بعدها اللاعب.

وأعلنت أسرة السباح الراحل يوسف محمد لاعب نادي الزهور، استقبال العزاء مساء اليوم الخميس في مدينة بورسعيد، بعد إنهاء إجراءات تسلم جثمان اللاعب ودفنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يوسف محمد اتحاد السباحة ياسر إدريس بطولة الجمهورية للسباحة الاتحاد المصري للسباحة

مواد متعلقة

بعد غرق يوسف محمد، عاملو مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة يكشفون مفاجأة بشأن الواقعة

"بكاء وانهيار"، المئات يؤدون صلاة الجنازة على السباح يوسف محمد ببورسعيد (فيديو)

أسرة السباح يوسف محمد تستقبل العزاء اليوم في بورسعيد

بعد غرق يوسف محمد، 6 نصائح تحمى السباحين من الإغماء أثناء التمرين

الأكثر قراءة

فتح معبر رفح في الاتجاهين

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

توقعات مخيفة لأسعار الذهب في 2026

محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الريال القطري في بنك مصر اليوم الخميس 4-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العنكبوت في المنام وعلاقتها بكثرة الأعداء

دار الإفتاء توضح حكم المسح على الخفين عند الشك في وقت بدايته

قصة أول موضع دُفنت فيه السيدة نفيسة بمصر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads