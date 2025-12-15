تجهيز 22 مقرًا لاستقبال 271 ألف مواطن في إعادة الانتخابات ببورسعيد

18 حجم الخط

أعلن اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، أنه تم تجهيز 22 مقرًا انتخابيًّا على مستوى المحافظة استعدادا لاستقبال 271084 ناخبا وناخبة في إعادة انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر انطلاقها بداية من 17 و18 من ديسمبر الجاري.

بورسعيد تستعد لإعادة الانتخابات

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية صادرة عنه أن جميع المقار باتت جاهزة بعد استكمال عناصر الدعم اللوجستي والخدمي والأمني، مؤكدًا تنفيذ خطة متكاملة بمشاركة كافة المديريات والجهات المعنية لضمان بيئة آمنة لجميع المواطنين.

الإنتهاء من تجهيز 22 مقرا انتخابيا ببورسعيد

كما أشار اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد عن جاهزية المراكز الانتخابية بالأقسام المختلفة، حيث يضم قسم الشرق على 3 مراكز انتخابية بإجمالي 43940 صوتا تشمل مدرسة القناة الابتدائية، مدرسة أم المؤمنين الابتدائية، ومدرسة الفرما الابتدائية، بينما يضم قسم شرطة العرب 6 مراكز انتخابية بإجمالي 55167 صوتا تشمل مدرسة بورسعيد الإعدادية بنات، مدرسة قاسم أمين الابتدائية المتقدمة، المدرسة الثانوية التجارية بنين، مدرسة السادات الثانوية الفنية التجارية، مدرسة التنين الابتدائية المشتركة، ومعهد بورسعيد الأزهري الابتدائي.

ويضم قسم شرطة الضواحي على 7 مراكز انتخابية بإجمالي 97702 صوت تشمل مدرسة التوكيلات الملاحية الابتدائية المعتمدة، مدرسة اليرموك الابتدائية، مدرسة الإمام الحسين الابتدائية، معهد القابوطي الأزهري الابتدائي، مجمع علي سليمان الإعدادية بنين، مدرسة أحد الابتدائية، ومدرسة الشهيد إبراهيم علي محمد السيد التجارية بنات، أما قسم شرطة بورفؤاد أول فيضم 5 مراكز انتخابية بإجمالي 69277 صوتا تشمل مدرسة مجمع النصر الرسمية للغات، مدرسة نبويه الجابري الإعدادية بنات، مدرسة الشهيد جواد علي حسني الابتدائية، ومدرسة زهراء بورفؤاد الابتدائية المعتمدة، فيما يضم قسم شرطة بورفؤاد ثان على مركز انتخابي واحد بإجمالي 4998 صوتا وهو مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات.

كما شملت الاستعدادات رفع درجة الجاهزية القصوى في جميع المرافق والقطاعات الحيوية بالمحافظة

وعلى جانب متصل أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أنه قد نفذت فرق المحافظة داخل الأحياء ومدينة بورفؤاد حملات مكثفة حول المراكز الانتخابية، مع متابعة تجهيز المدارس المستضيفة للجان بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم من حيث الإضاءة ودورات المياه ووسائل التهوية والكهرباء، وتوفير غرف كنترول مجهزة للجان الرئيسية، مع تكثيف المرور الأمني والمروري على الطرق المؤدية من وإلى المراكز.

التسهيلات لكبار السن للمشاركة بالانتخابات

وتابع: “هناك ليصل الكثير من التسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة، حيث تم تجهيز مداخل المراكز بمنحدرات ووضع كراسي متحركة، بالإضافة إلى فرق متطوعين لتقديم الدعم والمساعدة للفئات التي تحتاج ذلك أثناء دخول المراكز، لضمان راحة وسهولة الحركة لجميع المواطنين”.

وأضاف محافظ بورسعيد أنه قد شمل تجهيز المقار الانتخابية مراجعة شبكات الكهرباء والتأكد من عملها بكفاءة مع توفير مولدات احتياطية لضمان استمرار سير العملية الانتخابية، إلى جانب وضع لوحات إرشادية واضحة لتسهيل الوصول إلى المراكز، والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين المراكز وحماية المواطنين.

وشدد اللواء محب حبشي على أن محافظة بورسعيد أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، داعيًا المواطنين إلى المشاركة بفاعلية والمساهمة في تعزيز العملية الديمقراطية بالمحافظة.

