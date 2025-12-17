من ترامب إلى باول وهوانج.. أبرز الشخصيات التي شكلت المشهد الاقتصادي العالمي في 2025.. والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي أبرز البصمات

18 حجم الخط

شهد عام 2025 تحولات اقتصادية كبيرة، جمعت بين تصاعد التوترات التجارية، وتباين السياسات النقدية، والاستثمارات الهائلة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسط إصلاحات جذرية في عدد من الاقتصادات الناشئة، وفي قلب هذه التطورات، برزت شخصيات عالمية تركت بصمات واضحة على مسار الاقتصاد العالمي، من قادة الدول ورواد التكنولوجيا إلى مدراء المؤسسات المالية الدولية.

دونالد ترامب مهندس سياسات الرسوم الجمركية

ظلت الرسوم الجمركية، العنوان الأبرز لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أطلق حربًا تجارية مع الصين برفع الرسوم على السلع الصينية إلى 155% في بعض الحالات، مما دفع بكين للرد بردود مماثلة. أدت هذه الخطوة إلى تقلبات حادة في الأسواق المالية العالمية، قبل أن تفضي المفاوضات إلى اتفاقيات ثنائية مع عدة أطراف، منها الصين والاتحاد الأوروبي واليابان، حدت من تأثير هذه الرسوم وحمت مصالح الأطراف المعنية.

جيروم باول قائد السياسة النقدية

واجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، ضغوطا متعارضة بين مخاطر التباطؤ الاقتصادي ومخاطر التضخم، وسط دعوات متكررة من البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة، حيث شكلت قرارات الفيدرالي بخفض الفائدة ثلاث مرات خلال العام، محورا رئيسيا لتأثير السياسة النقدية الأمريكية على الاقتصاد العالمي، وأثرت بشكل مباشر على حركة الدولار وتكاليف التمويل العالمية، مما أعطى دفعة للأسواق الناشئة.

جنسن هوانج الوجه الجديد في عصر الذكاء الاصطناعي

قاد الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانج: الطفرة العالمية في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، التي تحولت إلى سلعة استراتيجية جديدة تقود الاستثمارات والتجارة العالمية، وقفزت تحت قيادته، القيمة السوقية للشركة لتتجاوز 4.2 تريليون دولار، بينما حذر هوانج من الحاجة إلى استثمارات ضخمة في بنية الطاقة العالمية لتلبية احتياجات الثورة التقنية القادمة.

شي جين بينج وقيادة الصين في مواجهة التحديات التجارية

رد الزعيم الصيني شي جين بينج، على التصعيد التجاري الأمريكي برفع الرسوم الانتقامية على الواردات الأمريكية إلى 84% في المتوسط، مع تكثيف الجهود لتعزيز الاكتفاء الذاتي في القطاعات التكنولوجية الحساسة وتنويع الشركاء التجاريين، حيث حافظت الصين تحت قيادته على دورها كقوة تجارية رئيسية رغم التحديات، من خلال تعزيز الابتكار المحلي وتنشيط الطلب الداخلي.

إيلون ماسك والتوسع في التكنولوجيا والفضاء

حافظ إيلون ماسك، على تأثيره العالمي عبر مشاريعه المتنوعة، حيث واصلت "تسلا" قيادة قطاع السيارات الكهربائية عالميًا، بينما رفعت "سبايس إكس" تقييمها إلى 800 مليار دولار، مما زاد ثروة ماسك الشخصية إلى 677 مليار دولار، كما أسهمت مشاريعه في الاتصالات الفضائية في توسيع الوصول إلى الإنترنت في المناطق النائية، مما دعم النمو الرقمي في الأسواق الناشئة.

سام ألتمان وتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي

برز الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان، كأحد أهم الأصوات في النقاش العالمي حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وتنظيمه، بينما ساهمت تقنيات شركته في رفع الإنتاجية عبر قطاعات متنوعة، قاد ألتمان حملة للحوار حول الأطر التنظيمية الدولية التي توازن بين تشجيع الابتكار وإدارة المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات التحويلية.

خافيير ميلي وإصلاحات الاقتصاد الأرجنتيني

نفذ الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، حزمة إصلاحات وصفها المراقبون بالجذرية، تضمنت تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم الحكومي وخفض الإنفاق العام، في محاولة لوقف الانهيار المزمن للعملة الوطنية وكبح التضخم المفرط، ورغم الجدل الداخلي حول التكلفة الاجتماعية، بدأت هذه السياسات تجذب اهتمام المستثمرين الدوليين وتُحسّن صورة البلاد في الأسواق المالية.

كريستالينا جورجيفا في مواجهة التحديات العالمية

استمرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في لعب دور محوري في النقاش الاقتصادي العالمي، محذرة من مخاطر ارتفاع مستويات الديون العامة على الاستقرار المالي العالمي، وداعية إلى تنسيق دولي أكبر لمعالجة أزمات الديون في الدول النامية. كما شكلت توقعات الصندوق حول النمو العالمي مرجعية مهمة للمستثمرين وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.