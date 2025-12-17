إصابة 13 شخصا فى انقلاب ميكروباص بصحراوى أسوان

18 حجم الخط

أصيب 13 شخصا، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى بمحافظة أسوان، بالقرب من الكيلو 80 بنطاق مركز إدفو، دون وقوع وفيات.



مدير أمن أسوان يتلقى إخطارا بالحادث

تلقى مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بمركز إدفو، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى النيل بمدينة إدفو لتلقى الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة مع متابعة حالتهم الصحية.



ورفعت الجهات المختصة آثار الحادث من الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات.

