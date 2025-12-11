الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بطلة مسلسل FALLOUT تشوق الجمهور لمشاهدة الموسم الثاني

مسلسل FALLOUT، فيتو
مسلسل FALLOUT، فيتو
18 حجم الخط

شوقت  الممثلة إيلا بورنيل، بطلة مسلسل FALLOUT، الجمهور لمشاهدة الموسم الثاني من المسلسل، والمقرر عرض أولى حلقاته في ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥.

وقالت إيلا في تصريحات صحفية: "إنّ مستوى التشويق في الموسم الثاني من مسلسل "FALLOUT"، قد ارتفع بكل طريقة ممكنة.. إنه أكثر سينمائية، وأكثر مرحًا، وأكثر إثارة، ويتضمن مشاهد حركة رائعة حقًا".

جدول عرض حلقات الموسم الثاني من مسلسل FALLOUT

كشفت منصة شركة أمازون برايم، عن جدول عرض حلقات الموسم الثاني من مسلسل FALLOUT، المقرر طرح أولي حلقاته رسميا للمشاهدة ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥.

وتعرض منصة أمازون كل أسبوع حلقة جديدة من الموسم الثاني من مسلسل FALLOUT، الذي يحتوي على ٨ حلقات، تبدأ في ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥، وتنتهي ٤ فبراير ٢٠٢٦.

Image
مسلسل FALLOUT
Image
مسلسل FALLOUT

والتون جوجينز: الموسم الثاني من مسلسل Fallout سيكون مذهلًا

تحدث الممثل والتون جوجينز، عن الموسم الثاني من مسلسل آمازون الناجح Fallout.

وقال جوجينز، في تصريحات صحفية: "اعتقدت أن الموسم الأول كان استثنائي.. لكن هذا الموسم (الثاني) مذهل".

 

ونشر بطل مسلسل FALLOUT،"والتون جوجينز"، صورة له من كواليس تصوير الموسم الثاني من مسلسل "FALLOUT"، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وأرفقها بتعليق قائلا: "أشعر بالسعادة للعودة إلى هذا الدور.. أنا أقوم بهذا العمل لأنني أعشق اللعبة".

Image
والتون جوجينز

ماكولي كولكين ينضم لطاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout

كشفت تقارير أن منصة شركة آمازون برايم، وقعت عقدا رسميا مع الممثل ماكولي كولكين للانضمام إلى طاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout.

الجزء الأول من مسلسل Fallout

وأصدرت  منصة Prime، بداية عام ٢٠٢٤، مسلسل Fallout، وهي مسلسل مبني على سلسلة الألعاب الشهيرة Fallout،، وحقق المسلسل حقق نجاحًا كبيرا، ووصلت عدد مشاهداته لـ 65 مليون مشاهدة خلال أسبوعين فقط من طرحه على المنصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

FALLOUT FALLOUT الإيمي Fallout الموسم الثاني ابطال Fallout مسلسل FALLOUT

مواد متعلقة

إقامة العرض الخاص للموسم الثاني من مسلسل FALLOUT

جدول عرض حلقات الموسم الثاني من مسلسل FALLOUT

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا

موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

الليمون يواصل الارتفاع، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، قواعد التحويلات بين الجامعات الخاصة والأهلية

بعد واقعة "المقص"، وكيل التعليم بالإسماعيلية: لا مساس بكرامة المعلم (صور)

بعد الارتفاعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 11-12-2025

شعبة المصدرين: شراكة مصرية هولندية جديدة في التصنيع الزراعي

تفسير حلم أكل الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 123.90 جنيها للبيع في البنك المركزي بتعاملات اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه بالمركزي المصري صباح اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

بعد الارتفاعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 11-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع

دعاء الطقس البارد والرياح في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads