الجمعة 08 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

ماكولي كولكين ينضم لطاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout

Fallout، فيتو
Fallout، فيتو

مسلسل Fallout، كشفت تقارير أن منصة شركة آمازون برايم، وقعت عقدا رسميا مع الممثل ماكولي كولكين للانضمام إلى طاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout.

الجزء الأول من مسلسل Fallout

وأصدرت منصة Prime، بداية عام ٢٠٢٤، مسلسل Fallout، وهي مسلسل مبني على سلسلة الألعاب الشهيرة Fallout،، وحقق المسلسل حقق نجاحًا كبيرا، ووصلت عدد مشاهداته لـ 65 مليون مشاهدة خلال أسبوعين فقط من طرحه علي المنصة.

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