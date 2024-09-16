جوائز الإيمي، نجوم مسلسل FALLOUT معا على السجادة الحمراء للحفل (فيديو)
جوائز الإيمي، حرص نجوم مسلسل، Fallout على التجمع معا، علي السجادة الحمراء، لحفل توزيع جوائز الإيمي، وعلى رأسهم الممثلة الشابة إيلا بورنل نجمة المسلسل.
والتقط فريق عمل مسلسل Fallout، عددا من الصور على السجادة الحمراء، قبل الدخول لقاعة المسرح، حيث ينافس المسلسل على الفوز بعدد من جوائز الإيمي.
حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76
وتشهد ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي تشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.
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