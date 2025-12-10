الأربعاء 10 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

إقامة العرض الخاص للموسم الثاني من مسلسل FALLOUT

أقيم منذ قليل العرض الخاص للموسم الثاني لـ مسلسل Fallout، بحضور طاقم العمل، ونجوم الموسم الثاني، والذين أبرزهم نجم فيلم home alone، ماكولي كولكين.

جدول عرض حلقات الموسم الثاني من مسلسل FALLOUT

 كشفت منصة شركة أمازون برايم، عن جدول عرض حلقات الموسم الثاني من مسلسل FALLOUT، المقرر طرح أولي حلقاته رسميا للمشاهدة ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥.

وتعرض منصة أمازون كل أسبوع حلقة جديدة من الموسم الثاني من مسلسل FALLOUT، الذي يحتوي على ٨ حلقات، تبدأ في ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥، وتنتهي ٤ فبراير ٢٠٢٦.

 

مسلسل FALLOUT
مسلسل FALLOUT

والتون جوجينز: الموسم الثاني من مسلسل Fallout سيكون مذهلًا

تحدث الممثل والتون جوجينز، عن الموسم الثاني من مسلسل آمازون الناجح Fallout.

وقال جوجينز، في تصريحات صحفية: "اعتقدت أن الموسم الأول كان استثنائي.. لكن هذا الموسم (الثاني) مذهل".

 

ونشر بطل مسلسل FALLOUT،"والتون جوجينز"، صورة له من كواليس تصوير الموسم الثاني من مسلسل "FALLOUT"، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وأرفقها بتعليق قائلا: "أشعر بالسعادة للعودة إلى هذا الدور.. أنا أقوم بهذا العمل لأنني أعشق اللعبة".

والتون جوجينز

ماكولي كولكين ينضم لطاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout

كشفت تقارير أن منصة شركة آمازون برايم، وقعت عقدا رسميا مع الممثل ماكولي كولكين للانضمام إلى طاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout.

الجزء الأول من مسلسل Fallout

وأصدرت منصة Prime، بداية عام ٢٠٢٤، مسلسل Fallout، وهي مسلسل مبني على سلسلة الألعاب الشهيرة Fallout،، وحقق المسلسل حقق نجاحًا كبيرا، ووصلت عدد مشاهداته لـ 65 مليون مشاهدة خلال أسبوعين فقط من طرحه على المنصة.

