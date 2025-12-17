الأربعاء 17 ديسمبر 2025
طفل يتعرض لعجز بعد عملية طهارة في مركز طبي بالهرم وفريق بحث لكشف الملابسات

تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في بلاغ  ربة منزل، ضد مركز طبي شهير بمنطقة الهرم، تتهمه بالتسبب في حدوث مضاعفات لنجلها وإصابته بعجز، الذي اصطحبته منذ 15 يومًا إلى المركز، لإجراء عملية طهارة له.

 

من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة.

عقب تحرير الشاكية محضرًا رسميًّا ضد الطاقم الطبي بالمركز بالتسبب في إصابة نجلها قائلة: إنها توجهت للمركز الطبي منذ 15 يومًا لطهارة نجلها، وبعد إجراء الجراحة، حدثت حالة إعياء شديدة للطفل، فعرضته على أطباء آخرين أكدوا لها حدوث ضمور في عضوه الذكري، بسب خطأ في عملية الطهارة، واتهمت مالك ومدير المركز الطبي بالإهمال، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء هاني شعراوي، يفيد حضور ربة منزل بصحبة نجلها، 3 سنوات، إلى مكتب رئيس مباحث الهرم، المقدم مصطفى الدكر، وحررت محضرًا بتضررها من مركز طبي شهير، توجهت له منذ 15 يومًا لطهارة نجلها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أوقاف الإسماعيلية تعيد أتوبيسا دعويا للعمل بعد إهمال 16 عاما

تركتهم في الشارع، النيابة تتدخل لإنقاذ ثلاثة أطفال من إهمال الأم في الزقازيق

