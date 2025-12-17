الأربعاء 17 ديسمبر 2025
اليوم، منتخب مصر يغادر القاهرة إلى المغرب استعدادا لانطلاق أمم إفريقيا 2025

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
18 حجم الخط

تغادر القاهرة اليوم الأربعاء، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، على متن طائرة خاصة في طريقها إلى مدينة أغادير المغربية، التي تحتضن منافسات المجموعة الثانية (مجموعة مصر) في بطولة أمم إفريقيا 2025، التي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبا.

وتقلع طائرة منتخب مصر في تمام الخامسة مساء، في طريقها إلى مدينة أغادير المغربية، حيث مقر إقامة الفريق في بطولة أمم إفريقيا. 

وفاز منتخب مصر على نيجيريا 2-1 في آخر التجارب الودية للفراعنة قبل انطلاق مشواره في بطولة أمم إفريقيا بالمغرب.

قوام بعثة منتخب مصر في أمم إفريقيا

ويرأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وتضم الجهاز الفني والإداري بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، بلإضافة إلى 28 لاعبا هم:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في المغرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا. 

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي 

تقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل 22 ديسمبر الجاري، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم أمم أفريقيا 2025 التوام حسام وابراهيم حسن حسام حسن منتخب زيمبابوي خالد الدرندلي مدينة أغادير المغربية

