أسعار النفط تقفز بعد إعلان ترامب حصارا شاملا على فنزويلا

18 حجم الخط

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 1.5%، اليوم الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تدخل أو تغادر فنزويلا.

وبحسب وكالة رويترز، سجل الخام الأمريكي زيادة 1.3% أو 72 سنتًا، ليصل إلى 55.99 دولارًا للبرميل.

وأكد ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن الخطوة تهدف إلى تصعيد الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشيرًا إلى أن فنزويلا استخدمت عائدات النفط لتمويل تهريب المخدرات وأنشطة إجرامية أخرى.

وأوضح أن الحصار يشمل جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، وأن الأسطول البحري الأمريكي المنتشر في منطقة الكاريبي سيزداد حجمه خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن النظام الفنزويلي صُنف كمنظمة إرهابية أجنبية وأن فنزويلا باتت محاصرة بالكامل بأكبر أسطول بحري في تاريخ أمريكا الجنوبية.

وأشار ترامب إلى أن فنزويلا ستتلقى "صدمة غير مسبوقة" حتى تعيد الولايات المتحدة جميع النفط والأراضي والأصول التي وصفها بأنها "مسروقة سابقًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.