الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أسعار النفط تقفز بعد إعلان ترامب حصارا شاملا على فنزويلا

النفط، فيتو
النفط، فيتو
18 حجم الخط

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 1.5%، اليوم الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تدخل أو تغادر فنزويلا.

وبحسب وكالة رويترز، سجل الخام الأمريكي زيادة 1.3% أو 72 سنتًا، ليصل إلى 55.99 دولارًا للبرميل.

وأكد ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن الخطوة تهدف إلى تصعيد الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشيرًا إلى أن فنزويلا استخدمت عائدات النفط لتمويل تهريب المخدرات وأنشطة إجرامية أخرى.

وأوضح أن الحصار يشمل جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، وأن الأسطول البحري الأمريكي المنتشر في منطقة الكاريبي سيزداد حجمه خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن النظام الفنزويلي صُنف كمنظمة إرهابية أجنبية وأن فنزويلا باتت محاصرة بالكامل بأكبر أسطول بحري في تاريخ أمريكا الجنوبية.

وأشار ترامب إلى أن فنزويلا ستتلقى "صدمة غير مسبوقة" حتى تعيد الولايات المتحدة جميع النفط والأراضي والأصول التي وصفها بأنها "مسروقة سابقًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار النفط اسعار النفط الخام أزمة فنزويلا أزمة قرارات ترامب

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع وانخفاض مفاجئ في الطماطم والباذنجان والبطاطس

حالة الطقس غدا الأربعاء، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

شبورة كثيفة وانخفاض ملحوظ في الحرارة، تحذير عاجل من الأرصاد على الطرق السريعة والزراعية فجرا

أسعار الزيت تتصاعد اليوم، عباد الشمس والذرة تشهدان ارتفاعات جديدة في الأسواق

ليلة أهلاوية ساحرة في المنصورة، أبرز نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف أحمد عبد القادر (صور)

شائعتان في يوم واحد، شيرين عبد الوهاب ومحيي إسماعيل يردان على الأكاذيب الصحية

الشرقية على صفيح ساخن قبل جولة الإعادة لمجلس النواب، تحالفات خفية وتراشق انتخابي

بعد واقعة إيلون ماسك، واشنطن تحذر أوروبا: "الرد قادم" إذا استمرت القيود على شركاتنا

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads