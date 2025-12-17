حمادة صدقي: أداء منتخب مصر أمام نيجيريا مطمئن، وإمام عاشور يصنع الفارق

18 حجم الخط

أكد حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر السابق، أن منتخب مصر قدم تفوقًا فنيًّا واضحًا خلال مشاركته في بطولة أمم إفريقيا 2008، معتبرًا أنها كانت النسخة الأفضل من حيث الأداء الفني للكرة المصرية على مستوى القارة.

أداء مصر أمام نيجيريا مطمئن

وقال صدقي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة "cbc"، إن أداء منتخب مصر أمام نيجيريا جاء مطمئنًا للغاية، مشددًا على أن الفوز على منتخب كبير يمنح اللاعبين ثقة كبيرة قبل الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف حمادة صدقي: "مفيش قلق كبير في الخط الدفاعي، والشكل الدفاعي في مباراة اليوم كان معقول شوية، وحسام حسن بدأ يهتم بالنواحي الدفاعية بشكل واضح".

وأوضح صدقي أن الأدوار الهجومية لكل من أحمد فتوح ومحمد هاني كانت محدودة، حيث اعتمد الجهاز الفني على التحولات الهجومية السريعة من خلال إمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

محمود صابر، فيتو

صدقي يشيد بـ محمود صابر

وأشاد مدرب منتخب مصر السابق بمستوى محمود صابر، مؤكدًا أنه لاعب مميز، وأن حسام حسن منحه الثقة من أجل الاطمئنان عليه قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا، تحسبًا لغياب أي عنصر أساسي، ووجود بدائل على نفس المستوى.

وتوقع صدقي أن يشهد خط دفاع منتخب مصر مشاركة كل من رامي ربيعة وياسر إبراهيم خلال منافسات أمم أفريقيا المقبلة، في ظل الاعتماد على عناصر ذات خبرة دولية.

إمام عاشور أفضل لاعبي مصر

واختتم حمادة صدقي تصريحاته بالإشادة بـ إمام عاشور، قائلًا: "إمام عاشور من أفضل لاعبي الكرة في مصر، لاعب بيصنع الفارق وقادر على تسجيل الأهداف، ووجوده بيعمل فرق كبير سواء مع منتخب مصر أو الأهلي".

