شادي محمد: "نصفي النية ونبقى في ضهر منتخب مصر علشان ربنا يكرمنا"

أكد شادي محمد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، دعمه الكامل للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، مشيدًا بالأداء الذي قدمه المنتخب خلال مواجهة نيجيريا، ومطالبًا بضرورة الابتعاد عن التعصب ودعم المنتخب الوطني قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا.

حسام عمل مباراة فنية كبيرة أمام نيجيريا

وقال شادي محمد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة "cbc": "بحيي أداء حسام حسن في مباراة اليوم قدام نيجيريا، ومستغرب من بعض الآراء المحبطة، ولازم في الوقت ده نتخلى عن الألوان ونقف ورا المنتخب حسام عمل مباراة فنية كبيرة وجرب لعيبة كتير قبل البطولة ودخلهم أجواء المباريات القوية".

وأضاف أن حسام حسن اعتمد على الضغط من الأمام ومن وسط الملعب، مشيرًا إلى أن التغييرات التي أجراها في الشوط الثاني كانت مؤثرة، موضحًا: "من المهم تروح البطولة وأنت كسبان فريق كبير بحجم نيجيريا، لأن الانتصار دايمًا بيجيب انتصار".

حسام يعانق إمام عاشور، فيتو

كلنا في ضهر منتخب مصر

وأكد شادي محمد أن منتخب مصر كان دائمًا مصدر سعادة للشعب المصري، قائلًا: "كلنا في ضهر منتخب مصر، وبعيدًا عن الألوان، المنتخب كان سبب البسمة للشعب المصري، وكانت الأعلام منتشرة في الشوارع".

وتحدث نجم الأهلي السابق عن أفضل فترات الكرة المصرية، معتبرًا أن بطولة أمم إفريقيا 2008 شهدت أفضل أداء في تاريخ المنتخب، قائلًا: "أحسن كورة اتقدمت في تاريخ مصر كانت في 2008، أداء ورجولة، ومباراة أنجولا تحديدًا، لما حسن شحاتة شغَّل أغنية شيرين (ما شربتش من نيلها) وغادر الغرفة، وكلنا اتأثرنا".

متفائل بمنتخب مصر

واختتم شادي محمد تصريحاته برسالة تفاؤل ودعوة للوحدة، قائلًا: "لما نُصفِّي النوايا ونحب الخير لبعض ونرجع لأصولنا ونلف كلنا حوالين منتخب مصر، ربنا هيكرمنا. أنا متفائل بمنتخب مصر، وقدمنا مباراة جيدة قدام نيجيريا، وعجبني جدًّا أداء محمد هاني، خاصة في كرة الهدف الأول، وهو لاعب هادئ وبيكتسب خبرات، وكمان مصطفى محمد وأداءه وما فعله بعد الهدف مع حسام حسن".

وأشار إلى أن حسام حسن تحدث مع اللاعبين قبل المباراة عن نتائج المنتخب في كأس العرب، وطالبهم بتقديم أداء يُنسي الجماهير ما حدث، مؤكدًا في ختام حديثه ثقته في وصول منتخب مصر إلى المباراة النهائية في بطولة أمم إفريقيا المقبلة.

