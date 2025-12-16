18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة خاصة في إفريقيا على وجه الخصوص، نحو المغرب التي تستعد لاحتضان النسخة رقم 35 من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

وترصد السطور التالية أبرز الهدافين في تاريخ نهائيات كأس أمم إفريقيا قبل نسخة 2025 بالمغرب.

صامويل إيتو (الكاميرون) – 18 هدفًا

يُعد صامويل إيتو، هو الهداف التاريخي لنهائيات كأس أمم إفريقيا، برصيد 18 هدفًا في 29 مباراة (0.62 هدف لكل مباراة) خلال 6 منافسات بين 2000 و2010.

و فاز إيتو باللقب مع الكاميرون في أول نسختين، وحصد الحذاء الذهبي مرتين (2006 و2008) بـ 5 أهداف في كل نسخة. امتدت مسيرته الدولية 17 عامًا، سجل من خلالها 56 هدفًا في 114 مباراة، ليصبح الهداف التاريخي للكاميرون.

لوران بوكو (كوت ديفوار) – 14 هدفًا

فاز الإيفواري بوكو، بجائزة الحذاء الذهبي مرتين في أمم إفريقيا (1968 و1970)، حيث سجل 6 أهداف في الأولى و8 في الثانية، بما في ذلك 5 أهداف في مباراة واحدة أمام إثيوبيا، وهو رقم قياسي للمنافسة. سجل 14 هدفًا في 12 مباراة بمعدل تهديفي 1.17 هدف لكل مباراة.

راشيدي ياكيني (نيجيريا) – 13 هدفًا

قاد، ياكيني، نيجيريا للتتويج بلقب 1994 وكان وصيفًا ثلاث مرات (1984، 1988، و1990).

يعتبره الكثيرون أبرز مهاجم في تاريخ نيجيريا، وفاز بجائزة الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في نسخة 1994. أنهى مسيرته الدولية بـ37 هدفًا في 62 مباراة، منها 13 هدفًا في 20 مباراة بأمم إفريقيا.

حسن الشاذلي (مصر) – 12 هدفًا

يمتلك حسن الشاذلي، أفضل معدل تهديف بين الهدافين البارزين، حيث سجل 12 هدفًا في 8 مباريات فقط (1.50 هدف لكل مباراة).

وشارك الشاذلي في ثلاث نسخ (1963، 1970، و1974)، وسجل ثلاثية أمام نيجيريا في أولها، وأحرز الحذاء الذهبي بعد تسجيل 6 أهداف في تلك النسخة.

سجل حسن الشاذلي 5 أهداف أخرى في نسخة 1970، بما في ذلك ثلاثية أمام كوت ديفوار، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق ثلاثيتين في النهائيات.

حسام حسن (مصر) – 11 هدفًا

شارك، حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، في 7 نسخ من المنافسة، وفاز بثلاثة ألقاب بينها فاصل زمني بلغ 20 عامًا.

فاز حسام حسن باللقب الأول عام 1986، وسجل هدفًا في النهائي بعد 12 عامًا ساهم بفوز مصر على جنوب إفريقيا 2-0، وتقاسم صدارة هدافي تلك النسخة مع، بيني مكارثي، بتسجيل سبعة أهداف.

و سجّل حسن هدفه الأخير في نسخة 2006 عندما تغلبت مصر على الكونغو الديمقراطية 4-1 في ربع النهائي في طريقها للتتويج. سجل حسن 11 هدفًا في 21 مباراة بمعدل 0.52 هدف لكل مباراة، وهو الهداف التاريخي لمصر برصيد 69 هدفًا في 177 مباراة.

ديدي دروجبا (كوت ديفوار) – 11 هدفًا

يُعدّ دروجبا، واحدًا من أفضل المهاجمين في جيله على مستوى العالم، حيث شارك في 5 نسخ من النهائيات، وسجل 11 هدفًا في 21 مباراة، بمعدل 0.45 هدف في المباراة. كان جزءًا من "الجيل الذهبي" لكوت ديفوار، لكنه لم يتمكن من التتويج باللقب، رغم وصوله للوصافة في عامي 2006 و2012. أنهى مسيرته الدولية برصيد 65 هدفًا في 105 مباريات، ليصبح الهدّاف التاريخي لمنتخب بلاده.

باتريك مبوما (الكاميرون) – 11 هدفًا

كان، مبوما، جزءًا أساسيًا من منتخب الكاميرون الذي فاز باللقب عامي 2000 و2002، وسجل 11 هدفًا في 17 مباراة بمعدل 0.65 هدف لكل مباراة خلال 4 مشاركات.

وسجّل باتريك مبوما ثلاثية أمام زيمبابوي في 2004، وهدفًا في نهائي 2000 أمام نيجيريا (2-0)، وهدفًا حاسمًا أمام مصر في ربع نهائي 2002 (1-0)

