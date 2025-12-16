أخبار الاقتصاد اليوم.. نجيب ساويرس: تخارج الحكومة يجب أن يكون كاملا.. وغرفة التطوير العقاري تكشف عن خطوات محاسبة المطورين غير الجادين.. أسعار النفط تهوي لأدنى مستوياتها منذ 2021

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة



غرفة التطوير العقاري تكشف عن خطوات محاسبة المطورين غير الجادين (فيديو)

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن هناك بعض المطورين العقاريين يتأخرون فى تسليم وحداتهم السكنية للعملاء، وبعض العملاء استلموا وحداتهم السكنية بعد 10 سنوات من الحجز.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن هناك 5 ملايين عامل بالسوق العقاري، و20% من الناتج المحلي، والمحافظة عليه أمر وجوبي وليس اختياري.

وأضاف أنه الفترة المقبلة سيتم وضع ضوابط مشددة ضد كل من يقوم بالتأخير فى تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، مؤكدا: "هيئة المجتمعات العمرانية لديها سلطة المراقبة على المطورين العقارين".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة باعتباره قاطرة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، حيث نجح مؤخرًا في تحقيق طفرة ملموسة، مُضيفًا أن الحكومة ماضية في تعزيز هذه النتائج عبر التوسع في إدراج المدن الجديدة بـالمنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، مع العمل على تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لضمان أعلى مستويات الشفافية والموثوقية للمستثمر الأجنبي، والالتزام بتقديم كافة التسهيلات والمحفزات للمستثمرين لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا وعالميًا.

من جانبهم، أشار أعضاء اللجنة الاستشارية إلى أن هناك توسعًا كبيرًا يشهده قطاع التشييد والبناء، بوجه عام، وليس التطوير العقاري فقط، مُطالبين بضرورة الاهتمام بزيادة المواد الخام التي يحتاجها هذا القطاع، فضلًا عن الاهتمام بقطاع "المقاولين"، لاسيما وأن هناك مشروعات كثيرة حاليًا تحتاج إلى عدد كبير من المقاولين الجادين، في ظل استقطاب الأسواق الخارجية لعدد من المقاولين.



الإسكان: 70 % من العملاء يستفيدون من إعفاءات غرامات تأخير سداد الوحدات السكنية (فيديو)

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، الحزمة الجديدة التى أطلقتها الوزارة من التيسيرات فى سداد المستحقات المالية المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية والفيلات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “الساعة 6”، المذاع على فضائية “الحياة”، إن هذه التيسيرات تأتى استجابة للطلبات المتكررة من العملاء الراغبين فى تصحيح أوضاعهم المالية والقانونية، مشيرًا إلى أن أكثر من 7000 عميل سيستفيدون من هذه المبادرة.

وأوضح أن التيسيرات تشمل إعفاءات من غرامات التأخير بنسبة تصل إلى 70%، مع تقديم حوافز إضافية خلال ديسمبر الجارى تصل إلى 80% فى حال سداد كامل المستحقات، بهدف تشجيع المواطنين على الإيفاء بالتزاماتهم المالية.

وأضاف أن الوزارة تحرص على خلق استقرار اجتماعى وعدالة بين المواطنين من خلال منح العملاء فرصا متعددة لتسديد مستحقاتهم دون تحميلهم أعباء إضافية، مؤكّدًا أن الهدف ليس سحب الوحدة من العميل المتأخر، بل تمكينه من استكمال السداد والاستفادة من وحدته.

تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة للوحدات

وأعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تيسيرات جديدة في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن التابع للوزارة مع العمل بتلك التيسيرات حتى 28 /2/ 2026.



وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى تلك التيسيرات تأتى للتخفيف عن كاهل المواطنين ودفع عجلة التنمية والاستقرار الاجتماعي للمواطنين المستفيدين من الوحدات، بجانب العمل على تسريع وتيرة تحصيل مستحقات الدولة وهو ما يعكس التوجه نحو إيجاد حلول مرنة وفعَّالة تحقق العدالة الاجتماعية.





أسعار النفط تهوي لأدنى مستوياتها منذ 2021



شهدت الأسواق النفطية العالمية اليوم الثلاثاء هبوطا حادا، حيث اخترقت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي حاجز 55 دولارا للبرميل لأول مرة منذ فبراير 2021.

وتراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى مستويات متدنية جديدة، في حين انخفض مزيج برنت القياسي العالمي دون مستوى 60 دولارا للبرميل لأول مرة منذ مايو الماضي.

المعروض النفطي العالمي

ويعزى هذا الهبوط المتسارع أساسًا إلى توقعات المحللين بوجود فائض كبير في المعروض النفطي العالمي خلال الفصل الأول من العام الجاري.

يأتي هذا الفائض مدفوعا بموجة من الإنتاج المتزايد من تحالف "أوبك+"، والذي خفف مؤخرًا من قيود الإنتاج، إلى جانب تدفق إمدادات جديدة من دول في الأمريكتين مثل الولايات المتحدة والبرازيل.

وفي الجانب الآخر، يواجه الطلب العالمي ضعفا ملحوظا، خصوصا مع تباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الاقتصادات الكبرى واستمرار سياسات الإغلاق في الصين لفترة أطول مما كان متوقعًا.

كما ساهمت عوامل جيوسياسية في تكثيف الضغوط الهبوطية، فقد أدت آمال جديدة باحتمال التوصل إلى اتفاق دبلوماسي لوقف الحرب في أوكرانيا إلى تقليص ما يُعرف بـ "علاوة المخاطر الجيوسياسية"، والتي كانت تدعم الأسعار بمقدار عدة دولارات في السابق، وأظهرت السوق رد فعل فوريًا على هذه التطورات، مع تراجع حاد في الأسعار.

وتتزايد مؤشرات الضعف عبر مختلف أجزاء السوق النفطية، ففي آسيا، دخلت أسعار خامات الشرق الأوسط، مثل خام دبي، في نمط هبوطي واضح.



سعر جرام الذهب اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى



سعر جرام الذهب، استقر سعر جرام الذهب خلال حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب

- الذهب عيار 24: سجل نحو 6588 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 5770 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 4940 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 46120 جنيها في محلات الصاغة.





وزير المالية: نستهدف تحقيق طفرة استثنائية فى تحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة



أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن شكره وتقديره للقطاع الخاص؛ لتجاوبه الكبير مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، موضحًا أن مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي ساعدنا فى تنفيذ ما وعدنا به لدفع تنافسية الاقتصاد المصرى.

قال كجوك، فى مؤتمر «تنافسية الاقتصاد المصرى»، إننا نستهدف إطلاق مبادرات أكثر تنوعًا لتحويل مصر لمركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمى، لافتًا إلى أننا ملتزمون بأربع أولويات للسياسات المالية، نراهن فى تحقيقها على القطاع الخاص.

أضاف أننا مستمرون فى ترسيخ الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، وأن سياستنا ستظل متوازنة بين دعم تنشيط وتنافسية الاقتصاد، والانضباط والاستقرار المالي، ونستهدف طفرة استثنائية فى تحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وخفض حجمه وأعبائه، ونعمل على خلق مساحات مالية إضافية للإنفاق بشكل أكبر على التنمية البشرية وكل ما يهم المواطن.

قال كجوك، موجهًا حديثه لمجتمع الأعمال: «معًا نجحنا فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وأثبتنا أهمية مسار الثقة والشراكة بيننا لصالح اقتصادنا، مؤكدًا أن «الحزمة الثانية» تخاطب شركاءنا الدائمين برسالة واضحة: «إحنا فى ضهركم بأكبر قدر من المساندة».

أضاف أننا نتحرك فى التسهيلات الضريبية بقناعة كاملة بأن أكبر عائد للدولة سيتحقق لما يكبر وينمو القطاع الخاص، لافتًا إلى أن هناك حوافز بالحزمة الثانية لتنشيط قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، إضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات الطبية من ١٤٪؜ إلى ٥٪؜، فضلًا على إجراء تطوير مؤسسي وهيكلى قوى ومؤثر حتى يكون رد ضريبة القيمة المضافة أسهل وأسرع بشكل ملموس.



أكد الوزير، أن شركة «إى. تاكس» تؤسس مراكز متميزة جدًا لتقديم الخدمات الضريبية بشكل عصرى وجاذب ومحفز للممولين، موضحًا أن النظام الضريبي المبسط مستمر بحوافز قوية لتشجيع صغار الممولين والشركات الناشئة والمهنيين حتى ٢٠ مليون جنيه سنويًا، وأننا نعمل مع جهاز المشروعات الصغيرة على حوافز إضافية وتمويل منخفض التكلفة لأول ١٠٠ ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط.

أضاف كجوك، أن الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية تستهدف تبسيط الإجراءات والتحول إلى «خدمات ديجيتال» لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن التصرفات العقارية ستكون أسهل بـ «موبايل أبليكشن» ونسبتها كما هى ٢,٥٪؜ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات العقارية، وسنعلن مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قريبًا، تفاصيل التسهيلات الجمركية لخفض زمن الإفراج وتعزيز تنافسية الاقتصاد والتصدير.





البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع. وخسر رأس المال السوقى 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.959 تريليون جنيه.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 42002 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 51431 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 19087 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 4596 نقطة.



فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 13044 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 17216 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة





خسائر شركات التأمين ترتفع إلى 107 مليارات دولار في 2025



أظهرت دراسة صادرة عن معهد «سويس ري العالمى»، اليوم الثلاثاء، أن الخسائر العالمية المؤمن عليها الناجمة عن الكوارث الطبيعية يتوقع أن تبلغ 107 مليارات دولار في عام 2025، مدفوعة بحرائق الغابات في لوس أنجلوس والعواصف الحملية العنيفة في أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية.



وبحسب الدراسة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية السوق الأكثر تضررًا في 2025، إذ استحوذت على 83% من إجمالي الخسائر العالمية المؤمن عليها.

وذكر التقرير أن الخسائر المؤمن عليها الناجمة عن الكوارث الطبيعية تجاوزت حاجز 100 مليار دولار في عام 2025 للعام السادس على التوالي، ما أعاد تسليط الضوء على تشديد معايير الاكتتاب، ورفع أقساط التأمين، وإخضاع نماذج تقييم المخاطر لمزيد من التدقيق.

وقال جيروم جان هيجيلي، كبير الاقتصاديين في مجموعة «سويس ري»: «يضطلع معيدو التأمين وقطاع التأمين الأوسع بدور مزدوج، يتمثل في العمل كوسائد لامتصاص الصدمات المالية، ودعم تطوير سياسات عامة واستثمارات خاصة أكثر مرونة، قائمة على فهم المخاطر، بما يسهم في تقليص الخسائر المستقبلية».

غير أن هذا الرقم جاء دون توقعات «سويس ري» السابقة التي قدرت إجمالي الخسائر المؤمن عليها بنحو 150 مليار دولار.

ووفقًا لتقرير أولي صدر في وقت سابق من هذا العام، بلغت الخسائر العالمية المؤمن عليها الناجمة عن الكوارث الطبيعية 80 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025.

وقالت «سويس ري»: إن حريق باليساديس، الذي اجتاح جنوب ولاية كاليفورنيا في مطلع عام 2025، وأتى على أكثر من 23 ألف فدان، مدمرًا منازل ومنشآت تجارية، ودافعًا آلاف الأشخاص إلى النزوح، كان أكثر حرائق الغابات كلفة على الإطلاق على مستوى العالم، مع خسائر مؤمَّن عليها بلغت 40 مليار دولار.





نجيب ساويرس: تخارج الحكومة يجب أن يكون كاملا من كل القطاعات وليس العقار فقط





قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على هامش المؤتمر السنوى السابع لجريدة "حابي": تخارج الحكومة يجب أن يكون كاملا وشاملا من جميع القطاعات وليس العقارى فقط.

وتابع ساويرس: أن استمرار الدولة كمنافس مباشر للقطاع الخاص يمثل عائقا حقيقيا أمام الاستثمار والنمو.

دور الحكومة هو التنظيم والرقابة وليس المنافسة

وأضاف ساويرس: دور الحكومة هو التنظيم والرقابة وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار، مش المنافسة، لما الحكومة تدخل تنافس القطاع الخاص، الاستثمار بيتراجع والفرص بتضيع.

تحت عنوان “تنافسية الاقتصاد المصرى، العد التنازلي لأهداف 2030”، انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي السابع لجريدة «حابي»، حيث يشهد المؤتمر حضورا رفيع المستوى يضم: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إلى جانب المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، ولفيف من رجال الأعمال وقادة القطاع الخاص.

وتناولت جلسات المؤتمر عددا من الملفات المحورية، في مقدمتها سبل تحسين مناخ الاستثمار، ورفع تصنيف مصر في المؤشرات والتقارير الدولية المعنية ببيئة ممارسة الأعمال، إلى جانب مناقشة آليات تنويع مصادر الدخل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توليد فرص العمل، ودفع معدلات النمو المستدام.

















