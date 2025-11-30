"أوبك+" يوافق على آلية مراجعة الطاقة الإنتاجية للنفط

18 حجم الخط

وافق أعضاء تحالف "أوبك+" خلال الاجتماع الوزاري الأربعين الذي عُقد اليوم، على استخدام آلية مراجعة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة كمرجع للإنتاج لعام 2027.

آلية مراجعة الطاقة الإنتاجية

وجدد تحالف "أوبك+" التأكيد على التزامه باستقرار سوق النفط، مُبقيًا على مستويات الإنتاج المعتمدة حتى نهاية 2026، واتفق الأعضاء على عقد الاجتماع الوزاري المقبل في 7 يونيو 2026، بحسب وكالة بلومبرج.

زيادة إضافية بإنتاج النفط

كان التحالف، وافق في نوفمبر الماضي على زيادة إضافية بإنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا بدءا من ديسمبر المقبل، لكنه أقر تجميد الزيادة المقررة في الربع الأول نظرًا لعوامل موسمية، بحسب بيان صادر عن منظمة "أوبك".

ومنح الاجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة صلاحية متابعة أوضاع سوق النفط ومستويات الإنتاج، وعقد اجتماعات إضافية عند الحاجة.

وكلف الوزراء أمانة "أوبك" بوضع برامج تنفيذية لـ"ميثاق التعاون" قبل الاجتماع الوزاري المقبل المقرر في 7 يونيو 2026.

تضمن اجتماع اليوم الأحد، الذي عقد عبر الإنترنت، أربعة أجزاء، بدءًا باجتماع نصف سنوي يضم الأعضاء الـ12 الأساسيين في "أوبك" ويركز على مسائل إدارية داخلية.

كما سيشمل اجتماعا لتحالف "أوبك+" الكامل الذي يضم 22 دولة، واجتماع لجنة مراقبة السوق التابعة للتحالف، إضافةً إلى مؤتمر عبر الفيديو للدول الثماني المشاركة في تعديلات الإنتاج الشهرية.

وأعاد التحالف التأكيد على تفويض اللجنة الوزارية المشتركة للرصد (JMMC) بمراجعة أوضاع سوق النفط العالمية، ومستويات إنتاج النفط، ومستوى الالتزام بمساعدة أمانة أوبك، على أن يُعقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للرصد كل شهرين.

كان التحالف، ذكر الشهر الماضي عقب الاجتماع الافتراضي، الذي ضم السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان، إنه نظرا لعوامل موسمية، قرر تجميد زيادات الإنتاج المقررة خلال الربع الأول من العام المقبل "يناير وفبراير ومارس".

