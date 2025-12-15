إسكان الشيوخ: البنية التحتية في مصر شهدت تطورا كبيرا ساعد في جذب الاستثمارات

18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد شعراوي رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ: إن البنية التحتية في مصر شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات، ومنها مجال الطرق الذى كان من الملفات الهامة جدا لأنه يمس حياة المواطن المصري سواء بطريقة مباشرة من خلال الحوادث أو بطريقة غير مباشرة من خلال المساعدة في جذب استثمارات.

لجنة الإسكان والإدارة المحلية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، اليوم لوضع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وتحديد الملفات الأساسية التي ستتناولها الفترة المقبلة،

التطور الكبير في ملف الطرق

وأكد شعراوي أن الجميع الآن بات يلمس التطور الكبير في هذا الملف والطرق التي تم تطويرها وتحديثها وانشاؤها على أحدث المواصفات العالمية، وبالأمان والجودة اللازمة.

المحاور والجسور

وأضاف شعراوي، أن شبكة الطرق في مصر الآن تغيرت تماما عما كانت قبل الثورة، وتم إضافة العديد من الطرق والمحاور والجسور من راحة وأمان المواطن المصري وتهئية مناخ الاستثمار.

وقال شعراوي: أنا كمحافظ سابق أشهد شهادة للتاريخ علي التطور الكبير في البنية التحية من طرق ووسائل نقل وكل يوم فيه جديد في هذا الملف.

المبادرة الرئيسية “حياة كريمة”

وثمن شعراوي المبادرة الرئيسية “حياة كريمة”، والتي كانت بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وغيرت شكل الريف المصري في القري والنجوع وحققت طفرة كبيرة في تنمية المواطن المصري في شتى المجالات التعليمية والصحية والشبابية والرياضية والثقافية، متابعا: وما حدث يعتبر إعجازا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.



مجال الإسكان

كما ثمن شعراوي المبادرات التي تمت في مجال الإسكان، وحرص الرئيس من خلال توجيهاته المباشرة للحكومة بأن يكون لكل شاب متقدم لأي ملفات الإسكان المختلفة أن يوفر له مسكن ملائم ومناسب لدخله وتخفيف العبء عن المواطن محددوي الدخل.

وأضاف شعراوي، قائلا: إن ما حدث من تطور تكنولوجي بالإدارة المحلية أمر جيد جدا من أجل العمل علي عدم معاناة المواطن المصري وفصل مقدم الخدمة عن متلقي الخدمة والإسراع في تقديم الخدمة من خلال مراكز تكنولوجية مميزة بكل الوحدات المحلية، وهو الأمر الذي يقلل من الفساد ويحقق تقديم خدمة مميزة للمواطن المصري وسرعة في الإنجاز في كافة الملفات، سواء التصالح أو الترخيص أو غيرها من الامور الأخرى.

