محمد رمضان يكشف سبب مداومته علي أداء ركعتي قضاء الحاجة (فيديو)

قال الفنان محمد رمضان: " دخلت التمثيل وكان عمري 15 عاما، وعشت حياتي فى دراما، بسبب تأثر والدتي بالأعمال الفنية الدرامية التى كنت أقوم بها وكانت دائما تحكي لنا عن تأثرها بهذه الدراما" وكشف محمد رمضان سبب مداومته علي أداء ركعتي قضاء الحاجة .



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أنس بوخش: " البيئة التى ولدت فيها، كونت عندي خيالا كبيرا، واكتشفت أن البيئة التى تحيط بنا لها فلسفة خاصة، والبيئة التى ولدت فيها جعلت خيالي ليس له سقف وحلمت أحلاما غير منطقية".



وأوضح: " كنت أسأل نفسي النجمة التى أراها فى السماء هل الذين يعيشون فى الصين يرونها، وعندما دخلت الفن، وعندما كان يطلقون عليا النجم محمد رمضان، أرد عليهم وأقول هذا المصطلح خاطئ، لأن النجم يجب أن يراه الناس فى الصين وفى مصر فى نفس الوقت".



وأكد: " يجب أن يسير الفنان فى خط مستقيم لكي يصبح نجما، ومنها أن يعلق نجم مصرعلى كتفه ثم ينتقل لدولة آخرى، وغيرها حتى يصبح نجم عربي"، موضحا: " بعد مرور 30 سنة اكتشفت أن الأرض عبارة عن دايرة، الجميع يدور فيها".



وتابع: " بعد انتهاء اليوم الدراسي، كنت أسير فى عمارات وسط البلد، للبحث عن المخرجين، وكنت فى ذلك الوقت فى الصف الثاني الثانوي، وفى هذه الفترة تعرفت على الراحل السيد راضي، واشتغلت مع الراحل سعيد صالح فى أحد أعماله المسرحية، بسبب مروري فى شوارع وسط البلد للبحث عن المخرجين".



وروى محمد رمضان موقفا طريفا مع الفنان الراحل سعيد صالح، قائلا: " أستطعت دخول المسرح، خلسة، وتجولت فيه حتى وصلت لغرفة الفنان الراحل سعيد صالح، وعرفته على نفسي، وسألني: أنت مين ودخلت هنا إزاي، فطلبت منه أن أمثل مشهدا أمامه، وبالفعل عملت مشهدا أمامه، فقال لى: أنت هتشتغل معايا انهارده فى المسرحية، واشتغلت معه فى نفس اليوم"، مؤكدا: “ صليت ركعتين قضاء حاجة وأصبحوا عادة حتى اليوم، وكنت لأول مرة أعملها وقلت يارب: لو الناس اتبسطت هصلي ركعتين قضاء الحاجة، ومنذ ذلك الوقت وأنا أصلى ركعتين قضاء الحاجة"، مستشهدا بقول الله تعالي: “ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا”، سورة الأنعام.



