الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد رمضان يكشف سبب مداومته علي أداء ركعتي قضاء الحاجة (فيديو)

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو
18 حجم الخط

قال الفنان محمد رمضان: " دخلت التمثيل وكان عمري 15 عاما، وعشت حياتي فى دراما، بسبب تأثر والدتي بالأعمال الفنية الدرامية التى كنت أقوم بها وكانت دائما تحكي لنا عن تأثرها بهذه الدراما" وكشف محمد رمضان سبب مداومته علي أداء ركعتي قضاء الحاجة .


وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أنس بوخش: " البيئة التى ولدت فيها، كونت عندي خيالا كبيرا، واكتشفت أن البيئة التى تحيط بنا لها فلسفة خاصة، والبيئة التى ولدت فيها جعلت خيالي ليس له سقف وحلمت أحلاما غير منطقية".


وأوضح: " كنت أسأل نفسي النجمة التى أراها فى السماء هل الذين يعيشون فى الصين يرونها، وعندما دخلت الفن، وعندما كان يطلقون عليا النجم محمد رمضان، أرد عليهم وأقول هذا المصطلح خاطئ، لأن النجم يجب أن يراه الناس فى الصين وفى مصر فى نفس الوقت".


وأكد: " يجب أن يسير الفنان فى خط مستقيم لكي يصبح نجما، ومنها أن يعلق نجم مصرعلى كتفه ثم ينتقل لدولة آخرى، وغيرها حتى يصبح نجم عربي"، موضحا: " بعد مرور 30 سنة اكتشفت أن الأرض عبارة  عن دايرة، الجميع يدور فيها".


وتابع: " بعد انتهاء اليوم الدراسي، كنت أسير فى عمارات وسط البلد، للبحث عن المخرجين، وكنت فى ذلك الوقت فى الصف الثاني الثانوي، وفى هذه الفترة تعرفت على الراحل السيد راضي، واشتغلت مع الراحل سعيد صالح فى أحد أعماله المسرحية، بسبب مروري فى شوارع وسط البلد للبحث عن المخرجين".


وروى محمد رمضان موقفا طريفا مع الفنان الراحل سعيد صالح، قائلا: " أستطعت دخول المسرح، خلسة، وتجولت فيه حتى وصلت لغرفة الفنان الراحل سعيد صالح، وعرفته على نفسي، وسألني: أنت مين ودخلت هنا إزاي، فطلبت منه أن أمثل مشهدا أمامه، وبالفعل عملت مشهدا أمامه، فقال لى: أنت هتشتغل معايا انهارده فى المسرحية، واشتغلت معه فى نفس اليوم"، مؤكدا: “ صليت ركعتين قضاء حاجة وأصبحوا عادة حتى اليوم، وكنت لأول مرة أعملها وقلت يارب: لو الناس اتبسطت هصلي ركعتين قضاء الحاجة، ومنذ ذلك الوقت وأنا أصلى ركعتين قضاء الحاجة"، مستشهدا بقول الله تعالي: “ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا”، سورة الأنعام.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان محمد رمضان الإعلامي أنس بوخش البيئة النجم محمد رمضان الصين مصر عمارات وسط البلد الفنان الراحل سعيد صالح

مواد متعلقة

محمد رمضان عن وفاة والده: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو (فيديو)

محمد رمضان يروج للقائه مع أنس بوخش الليلة في ABtalks

ركين سعد تشارك محمد فراج بطولة مسلسل "أب ولكن" في رمضان 2026

محمد رمضان يسجل الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب

الأكثر قراءة

برشلونة يعلن تأجيل مباراته ضد جوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا لأسباب أمنية

الحكومة: خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول تسير وفق الجداول الزمنية

السكة الحديد تعتذر لركاب خط القاهرة- الإسكندرية بسبب حادث طوخ

أحمد مراد مؤلف فيلم الست ضيف لميس الحديدي في "الصورة"

توروب يرفض تعديل موعد مران الأهلي رغم طلب أحمد عبد القادر

تشكيل تشيلسي أمام كارديف سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية

محمد رمضان يكشف سبب مداومته علي أداء ركعتي قضاء الحاجة (فيديو)

كأس ملك إسبانيا، يامال وراشفورد يقودان هجوم برشلونة أمام جوادالاخارا

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكمة من النهي عن الجلوس على القبر 

هل يجوز تخفيض عدد أشواط الطواف فى الحج؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد الليلة الختامية لمولد الإمام علي زين العابدين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads