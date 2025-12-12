أول صورة من كواليس تجهيز محمد رمضان أغنية كأس الأمم الأفريقية بالمغرب

18 حجم الخط

نشر الفنان محمد رمضان، منذ قليل، أول صورة من كواليس تصوير الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب خلال الأسابيع المقبلة، وذلك عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، حيث ظهر بجانب كأس البطولة في لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل من جمهوره داخل مصر وخارجها.

وأرفق رمضان الصورة برسالة تعكس حماسه للمشاركة في الحدث الرياضي الأكبر في القارة، مؤكدًا أن مشاركته في تقديم الأغنية الرسمية تُعد شرفًا كبيرًا له، خاصة أنها تأتي للمرة الثانية على التوالي، ليصبح أول فنان مصري يحظى بهذه الفرصة بشكل متتابع.

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع ظهور رمضان في حلقة خاصة مع الإعلامية جيهان عبد الله في برنامج «أجمد 7» عبر «نجوم إف إم»، حيث كشف عن تفاصيل الأغنية الجديدة، مؤكدًا أنه يسعى للوصول بفنه إلى جماهير أفريقيا كافة، وأن العمل يحمل طابعًا احتفاليًا يليق بالبطولة والمغرب المستضيفة.

وأشار رمضان خلال اللقاء إلى أنه حريص على تقديم صورة تعبر عن هوية الجمهور الأفريقي، كاشفًا أنه في مشاركته السابقة استعان بفريق أزياء من نيجيريا، إلا أنه في الوقت نفسه متمسك بالغناء باللغة العربية لإثبات قدرة الفن العربي على الانتشار خارج حدوده التقليدية.

وأكد رمضان أنه سيتجه خلال الفترة المقبلة إلى التركيز على الغناء بشكل أكبر بعد نجاحاته الكبيرة في الدراما والسينما، موضحًا أن الغناء والتمثيل بالنسبة له جزء من منظومة فنية واحدة، وأنه دائم البحث عن أفكار جديدة تضيف إلى مشواره وتلبي توقعات جمهوره.

وتأتي الصورة التي نشرها اليوم كأول إشارة رسمية إلى اكتمال تصوير الأغنية المرتقبة، ومن المتوقع الكشف عنها خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع بدء العد التنازلي للبطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.