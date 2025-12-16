الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

محمد رمضان يروج للقائه مع أنس بوخش الليلة في ABtalks

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو
روج الفنان محمد رمضان للقاءه مع برنامج ABtalks، الذي يحل فيه ضيفًا على الإعلامي أنس بوخش، والمقرر عرضها الليلة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات أي السابعة مساء بتوقيت مصر.

حيث أعاد محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك نشر منشور أنس بوخس عن الحلقة وعلق “الليلة الساعة ٩ بتوقيت الإمارات".

وكان أنس بوخش قد كتب على صفحته على فيس بوك ترويجًا للحلقة “محمد رمضان، الممثل والمطرب والمنتج المصري، ينضم إلينا في أعمق وأصدق حوار له في هذه الحلقة. من شوارع الجيزة الهادئة إلى أن أصبح واحدًا من أبرز الأسماء في السينما والموسيقى العربية، يسترجع محمد طفولته، وطموحاته المبكرة، وكيف كانت بداياته في التمثيل من خلال تقليد معلميه في المدرسة. يفتح محمد قلبه للحديث عن تأثير عائلته في حياته، والدروس التي شكّلت نظرته للحياة والعمل، وكيف يعرّف معنى أن يكون الإنسان فنانًا حقيقيًا. كما يشارك تجارب شخصية مؤثرة، من بينها أثر فقدان والده، ومحطات مفصلية غيّرت مسار حياته، والعقلية التي تقف خلف شخصية «نمبر وان». من أدواره المفصلية في التمثيل إلى صعوده في عالم الموسيقى، تقدّم هذه الحلقة نظرة إنسانية صادقة على رحلته، وطموحه، وإبداعه، وصلابته… الإنسان الحقيقي خلف اللقب.”

محمد رمضان ينشر صور من كواليس تصوير أغنية كأس الأمم الأفريقية

نشر الفنان محمد رمضان صورة من كواليس تصوير الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب خلال الأسابيع المقبلة، وذلك عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، حيث ظهر بجانب كأس البطولة في لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل من جمهوره داخل مصر وخارجها.

وأرفق رمضان الصورة برسالة تعكس حماسه للمشاركة في الحدث الرياضي الأكبر في القارة، مؤكدًا أن مشاركته في تقديم الأغنية الرسمية تُعد شرفًا كبيرًا له، خاصة أنها تأتي للمرة الثانية على التوالي، ليصبح أول فنان مصري يحظى بهذه الفرصة بشكل متتابع.

