محمد رمضان يسجل الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب

كشف الفنان محمد رمضان خلال استضافته مع الإعلامية جيهان عبد الله في حلقة خاصة من برنامج «أجمد 7» عبر «نجوم إف.إم» عن تسجيل وتصوير الأغنية الرسمية لـ كأس الأمم الأفريقية المقبلة في المغرب، مؤكدًا أنه يعيد كتابة التاريخ لأن هذه هي المرة الثانية على التوالي لمطرب مصري يشارك في هذا الحدث الضخم، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركة الفنانين المصريين.

استراتيجية فنية محكمة لمحمد رمضان للوصول للجمهور الأفريقي مع الاحتفاظ بالعربية لغة الفن

وأوضح رمضان أنه يسعى دائمًا لتوسيع انتشار فنه خارج مصر، خصوصًا في القارة الأفريقية، مع الحفاظ على الغناء باللغة العربية.

وأشار إلى أنه في مشاركته السابقة استعان باستايلست من نيجيريا لضمان التوافق مع ذوق الجمهور المحلي، مؤكّدًا أن هذه الخطوة جزء من حرصه على تقديم الفن المصري بأفضل صورة عالمية.

محمد رمضان: الغناء والتمثيل تحت مظلة واحدة..فلسفة متكاملة للفن والابتكار

وأشار محمد رمضان إلى أن الغناء والتمثيل يشكلان امتدادًا واحدًا للفن، مؤكدًا أن المسرحيات المدرسية والأفلام السينمائية التي قدمها دائمًا احتوت على أغاني.

وقال: «أبحث دائمًا عن تقديم كل ما هو جديد ومبتكر لجمهوري، مع التركيز على الوعي قبل السعي، خاصة في ظل الساحة الغنائية المكتظة بالنجوم والأنواع الموسيقية المختلفة».

محمد رمضان: الغناء بحر واسع والطموح لا حدود له

وبيّن رمضان الفرق بين الغناء والتمثيل، مشيرًا إلى أن التمثيل ينقسم إلى دراما، كوميديا، وتراجيديا، بينما الغناء يمثل بحرًا واسعًا من المهرجانات، الراب، الجاز، وغيرها من الأنواع الموسيقية.

وأضاف عن صورته المثيرة للجدل: «أبدو أحيانًا أهوج، لكنني أقدم أشياء بلا مرجعية سابقة، مثل اقتناء السيارات الفاخرة والطائرات الخاصة، لإظهار صورة مختلفة للفنان المصري على مستوى عالمي».

ترسيخ مكانة الفنان المصري عالميًا: رسالة مستمرة نحو العالمية

وأكد رمضان أن هدفه الدائم هو إبراز الفنان المصري كمصدر إبهار عالمي، مضيفًا:«الفنان المصري يُبهر الخارج، لكنني أسعى لتغيير المعادلة وجعل المصريين يُبهرون قبل الآخرين، وهذا كان دائمًا جزءًا من استراتيجيتي».

