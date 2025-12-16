محمد رمضان عن وفاة والده: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الفنان محمد رمضان، أنه بدأ يكتشف أشياء كثيرة جدا فى شخصيته وفى الحياة، وأنه بدأ يرى الحياة بشكل مختلف، موضحا: "رأيت حاجات جديدة فى حياتي الشخصية مثل وفاة والدي، خاصة وأنه كان أول شخص يتوفى فى دائرة حياتي الصغيرة".

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أنس بوخش: " بعد وفاة أبويا أكتشفت أن سنة الحياة أن الجميع سيموت، ولحظة وفاة والدي لم أشعر بشيء غريب، وربنا ألهمني الصبر والسلوان، وكان لدي حالة غير طبيعية، لدرجة أنه لأول مرة أرى أخي الكبير وهو يبكي".



وأضاف: " سألت أخي محمود، وهو يبكي هل تحب والدك، فبدت عليه علامات الاستغراب، فقلت له: أبوك حاليا مع والدته، التى توفيت ولم يراها"، متسائلا: " هذه الحالة جاءتني أمتي، لا أعلم ".



وأوضح الفنان محمد رمضان: " عندما زرت والدي فى قبره شعرت براحة كبيرة، وشعرت أنني صعبان عليه"، مستشهدا بقول الله تعالي: " وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو"، سورة الأنعام، مشيرا إلى أن اللعب له قوانين، فكرة القدم لها قانون.



وتابع: " أشعر بأن الدنيا لعبة ولها قانون، والدليل على ذلك أن المنزل الذى أشتريته لا آخذه معه، فهو يبقى داخل اللعبة عندما أخرج منها"، مؤكدا:" أرى نفسي بأني أصبحت أكثر رضا وأرى الحياة الحقيقية".



وتابع: “ ولدت فى منطقة القصبجي بالجيزة، وكانت منطقة زراعية وعبارة عن 4 منازل منهم منزلان لمسلمين، ومنزلي كان أمام مساحة زراعية، ونهايتها الـ 3 الأهرامات، وفى أحد الأيام قررت أزور الأهرامات، تركت المدرسة ومشيت وتوهت، وعند ميعاد خروج المدرسة رجعت للمنزل وأمي ضربتني، لأنها ذهبت للسؤال عليا فى المدرسة، ومن هنا أصبح التمثيل حلما يروادني وكان طموحي ألمس الهرم”

