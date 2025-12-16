آيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع، وعرضه في رمضان 2026

18 حجم الخط

تخوض الفنانة آيتن عامر السباق الرمضاني بأحد الأعمال الدرامية كبطولة مطلقة لها، وهو مسلسل "حق ضايع" وهو اسم مؤقت، لحين الاستقرار على الاسم النهائي.



ومسلسل “حق ضايع” من تأليف حسين مصطفي محرم وإخراج محمد عبد الخالق، ومكون من 15 حلقة والمقرر عرضه فى الموسم الدرامي في رمضان 2026.

أبطال مسلسل حق ضايع

مسلسل حق ضايع بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين أمين، محمود عبد المغني، أحمد فؤاد سليم، محسن منصور، وآخرين جارى التعاقد معهم، والعمل من تأليف حسين مصطفي محرم وإخراج محمد عبد الخالق.

وكانت قد انتهت النجمة آيتن عامر مؤخرًا، من تصوير مشاهدها داخل مصر في مسلسل كلهم بيحبوا مودي، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، ويتبقى للنجمة أيتن عامر 3 أيام فقط للانتهاء من التصوير في دولة الإمارات الشقيقة، حيث تستكمل خلالها المشاهد الخارجية المقررة ضمن أحداث المسلسل.

آيتن عامر فى الموسم الدرامي لرمضان 2026

وتشارك النجمة آيتن عامر فى الموسم الدرامي في شهر رمضان 2026 من خلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي أمام النجم ياسر جلال، ويشاركهما فى البطولة كل من، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

