رئيس العامة للاستعلامات يستقبل المتحدثة باسم الخارجية الصينية

استقبل الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ماو ننج، المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية ومدير إدارة الصحافة والإعلام والدبلوماسية العامة في جمهورية الصين الشعبية، بحضور السفير "لياو ليتشيانج" السفير الصينى بالقاهرة، والوفد المرافق.

العلاقات المصرية- الصينية

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على العلاقات الاستراتيجية المتنامية في كل المجالات بين مصر والصين انطلاقًا من العلاقات الودية بين كل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني "تشي جي بينج"، مشيرًا إلى أن كلًا من مصر والصين دولة ذات حضارة ودور إقليمي وعالمي يسعى من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

الاعتراف بالصين الشعبية

كما أشار إلى أن مصر التي كانت أول دولة عربية تعترف بالصين الشعبية عام 1956، تولى أهمية كبيرة للعلاقات السياسية والاقتصادية مع الصين التي أصبحت شريكًا مهمًا لمصر في التجارة والتنمية والاستثمار.

وعلى الصعيد الإعلامي أكد «رشوان» أن الإعلام في كل من مصر والصين يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية وأن صورة مصر في الإعلام الصيني تتسم بالإيجابية ونقل الحقائق، كذلك يحرص الإعلام المصري على تناول أخبار الصين بشكل إيجابي وبناء.

دور الهيئة في تعزيز العلاقات المصرية الصينية

كما استعرض ما تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات من دور في تعزيز العلاقات ونقل صورة مصر إلى الشعب الصيني من خلال مواقع الهيئة التي تصدر باللغة الصينية والإصدارات الإعلامية التي تصدرها الهيئة بالعديد من اللغات الأجنبية من بينها اللغة الصينية، فضلًا عن تقديم التسهيلات إلى مراسلي وسائل الإعلام الصينية المعتمدين في مصر والذين يبلغ عددهم (82) مراسلًا ومصورًا صحفيًا وهو أكبر عدد من مراسلي إعلام الدول الآسيوية وثالث أكبر عدد من صحفيي دول العالم في مصر.

من جانبها، أشارت "ماوننج" المتحدثة باسم الخارجية الصينية ومسئولة الإعلام والصحافة، بالعلاقات الوطيدة بين الرئيس السيسي والرئيس الصيني "تشي جين بنج" والتي أدت إلى هذا التطور الكبير في العلاقات الثنائية خلال السنوات العشر الماضية مؤكدة تقدير الصين لمكانة مصر ودورها وحرص الصين على دعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليًا، مشيرة إلى اهتمام الجانب الصيني بالتواصل مع الإعلام المصري بكل مؤسساته لتعريف الرأي العام المصري بشئون الصين ومواقفها وسياساتها.

من جانبه أشاد السفير الصيني "لياو ليتشيانج" بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات في تعزيز العلاقات الإعلامية مع مختلف دول العالم، خاصة العلاقات بين مصر والصين، مشيدًا بما يلمسه منذ وصوله إلى مصر من توجه إيجابي من الإعلام المصري تجاه العلاقات مع الصين.

من جانب اخر، ناقش الطرفان خلال الاجتماع عددًا من برامج التعاون المشترك في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة العامة للاستعلامات مع الجهات الصينية المعنية مثل "مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني"، و"جمعية صحفيي عموم الصين" ووكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

